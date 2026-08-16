Actos por Día Restauración se concentran hoy en Santiago

SANTO DOMINGO, 16 de agosto.- Este domingo 16 de agosto de 2026 la República Dominicana conmemora el 163.º aniversario de la Restauración de la República, la cual se produjo el 16 de agosto de 1863 cuando comenzó la lucha restauradora contra la anexión a España, la cual culminó con la recuperación de la soberanía dominicana en 1865.

El principal programa oficial con este motivo está concentrado en Santiago de los Caballeros y es un «Concierto por la Patria” en el Gran Teatro del Cibao, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, junto a artistas invitados y agrupaciones nacionales. El programa incluye música folclórica, coral y popular dominicana, como homenaje a los héroes de la Restauración y al patrimonio musical nacional.

OTROS LUGARES

La fecha también se celebra en distintos municipios y provincias con ofrendas florales, izamiento de la Bandera Nacional, actos patrióticos, desfiles y actividades culturales, particularmente en localidades vinculadas históricamente con la Guerra de la Restauración.

NO HAY PROGRAMA SOBRE ACTOS DEL PRESIDENTE ABINADER

Hasta ahora no se ha informado sobre ningún acto al que vaya a asistir el presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de la efeméride de hoy.

Por mandato constitucional, el Jefe del Estado solo está obligado a rendir cuentas de su gestión el 27 de febrero de cada año .

INICIO DE LA LEGISLATURA

Sin embargo, el 16 de agosto de cada año es la fecha fijada por la Constitución para el inicio en el Congreso Nacional de la Primera Legislatura Ordinaria y la instalación de los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados.

Además, el 16 de agosto es feriado nacional y este año no se traslada al lunes 17, por lo que mañana será una jornada laboral norma.

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