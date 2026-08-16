Diplomáticos Cuba retiran sus pertenencias tras orden salida

SANTO DOMINGO.- Personal de la embajada de Cuba comenzó a retirar sus enseres del local localizado en el sector El Millón, de esta capital, tras la haber sido expulsado por el gobierno dominicano.
La orden gubernamental afecta a nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares, para un total de 21 personas.
Los diplomáticos fueron vistos sacando y montando en un camión electrodomésticos, muebles, ropa y otros objetos y montandolos en un camión.
Los funcionarios cubanos se negaron a ofrecer declaraciones.
TENIAN PLAZO HASTA HOY
El pasado 13 de agosto el Gobierno dispuso la salida de nueve funcionarios de la Embajada de Cuba en Santo Domingo y les otorgó un plazo de siete días para abandonar el territorio nacional.
Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado públicamente las razones que motivaron la decisión.
Hay países que son afines,, que siempre están en sinfonía,, tienen muchas cosas en COMUN,, Que sus costumbres es las MISMAS,, por ejemplo,, VENEZUELA,, CUBA,, PUERTO RICO,, ETC,, son países que siempre as existió relaciones,, intercambios,, en una palabra tenemos Química,, sea la triste realidad de un ÑAME qué pones sus intereses y sentimientos por encima de los sentimientos de los pueblos..
Por estar espiando a diestra y siniestra casi públicamente para su dictadura.
Porque las embajadas cubanas son centros de espionajes donquiera en el mundo mientra la dictura mantiene secuestrado a su pueblo matandolo de hambre y opresión gastan miles de millones en espionaje
QUE SE LARGEN H DE P QUE VAYAN A COMER MISERIAS JUNTO AL PUEBLO CON SIETE DECADAS DE UNACOBARDE Y CRIMINAL DICTADURA Y A LOS DEL FORO QUE SON COMUNISTAS CAPITALISTAS MALDITOS VAYANSES TODOS PARA ALLA PARA QUE VEAN Y AUFRAN LO QUE ESYAN PASANDO LOS CUBANOS POR COBARDES