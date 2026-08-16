Diplomáticos Cuba retiran sus pertenencias tras orden salida

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SANTO DOMINGO.- Personal de la embajada de Cuba comenzó a retirar sus enseres del local localizado en el sector El Millón, de esta capital, tras la haber sido expulsado por el gobierno dominicano.

La orden gubernamental afecta a nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares, para un total de 21 personas.

Los diplomáticos fueron vistos sacando y montando en un camión electrodomésticos, muebles, ropa y otros objetos y montandolos en un camión.

Los funcionarios cubanos se negaron a ofrecer declaraciones.

TENIAN PLAZO HASTA HOY

El pasado 13 de agosto el Gobierno dispuso la salida de nueve funcionarios de la Embajada de Cuba en Santo Domingo y les otorgó un plazo de siete días para abandonar el territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado públicamente las razones que motivaron la decisión.