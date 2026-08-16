ADP advierte que escuelas de RD no resistirían un terremoto

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Las escuelas públicas del país no resistirían un terremoto como los ocurridos recientemente en Venezuela y Colombia, que han dejado miles de víctimas y daños materiales por decenas de millones de dólares, advirtió Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Recordó que un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter ocurrido en Puerto Plata el 22 de septiembre de 2003 destruyó el Liceo Plan Reforma, de tres niveles, que sufrió el hundimiento de un piso. No hubo una tragedia mayor porque el temblor se produjo 45 minutos después de la medianoche.

57% DE LOS CENTROS CON GRIETAS

El dirigente magisterial urgió a las autoridades a revisar todos los planteles escolares. Según una investigación del gremio, el 57% de los centros presenta grietas en pisos, paredes y techos; el 43% restante, aunque no está en esas condiciones, no resiste un terremoto superior a 7 grados.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, Hidalgo señaló que lo ocurrido en la región en lo que va de siglo debe llevar a la reflexión, ya que República Dominicana tiene las mismas fallas sísmicas que han provocado terremotos devastadores en países vecinos.

«Si el terremoto del 2003 en Puerto Plata, que sucedió un domingo en la madrugada, hubiese sido el lunes a las ocho de la mañana, en el país se hubiesen producido cientos de muertos de estudiantes, profesores y personal administrativo», dijo.

Indicó que «los organismos correspondientes tienen que hacer una evaluación urgente de la infraestructura escolar, que es el primer refugio que tiene la población. Usted se imagina que donde vamos a albergar a personas afectadas en tiempo de desastre, como lo es la escuela, se derrumbe».

«Tenemos en las provincias Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Espaillat, en todas sus cordilleras, una falla geológica que en cualquier momento puede suceder lo que ha ocurrido en otros países», recalcó.

DESNATURALIZAR LA HISTORIA

Hidalgo acusó a historiadores y al Ministerio de Educación (Minerd) de desnaturalizar la historia dominicana a través de los libros de texto preuniversitarios, donde se plantea una nueva narrativa sobre la conquista de la soberanía nacional.

«El padre fundador de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte, debe estar revolcándose en su tumba porque con lo que se ha hecho se llega a cuestionar su lucha y legado», afirmó.

Explicó que «no se trata de ser anti-haitianos. Este pueblo tiene su historia y en cada momento de su transcurrir ha hecho grandes sacrificios; y no es correcto ni se puede aplaudir que autoridades intenten cambiar la narrativa o contarla desde otra perspectiva».

Aclaró que no se trata de establecer que los haitianos quitan cupos a estudiantes dominicanos, ya que la ADP reconoce la educación como un derecho universal.

«Quienes hicieron esos textos son historiadores de reconocida solvencia moral y prestigio, pero no puede ser que se nos cuente la historia desde otras perspectivas que respondan a agenda de intereses foráneos», advirtió.

Atribuyó ese enfoque a sectores extranjeros interesados en la fusión de los dos países que comparten la isla de Santo Domingo y acusó al Minerd de actuar con «irresponsabilidad mayúscula», por ser la institución que elabora el currículo.

RECHAZA FUSIÓN MINERD Y MESCYT

Reiteró su oposición a la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), que, según Hidalgo, ahora se quiere presentar como transformación del sistema educativo.

«Eso no es solución. Han tratado de envolver eso en un papel de regalo, pero en el fondo se trata de lo mismo», sentenció.

Afirmó que el gremio está a favor de fortalecer la ciencia, la tecnología y la investigación, pero con perfiles distintos para el nivel preuniversitario y el universitario.

«Si no se han podido resolver los problemas de las escuelas públicas, súmele usted a eso los problemas universitarios de este país; no va a salir a camino», dijo.

Sobre la gestión del presidente Luis Abinader, consideró que «se quemó» en materia educativa, porque «la República Dominicana está formando estudiantes del siglo XXI con una educación del siglo XIX».