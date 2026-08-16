COLOMBIA: Suben 289 muertos y 4,187 heridos por seísmo 7,4

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BOGOTÁ.- La cifra de personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto ascendió a 185,016, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado este domingo.

El informe establece además 289 personas fallecidas, 4,187 heridas y 143 desaparecidas como consecuencia del devastador sismo. La emergencia afecta a 450 municipios de 15 departamentos, mientras continúan las labores de atención y recuperación.

El balance registra 127,557 viviendas averiadas y 26,945 destruidas, mientras que 66 edificaciones han colapsado. También resultaron afectados 285 centros de salud, 2,838 centros educativos y 3,782 centros comunitarios.

DAÑOS GRAVES EN DEPARTAMENTO DEL CHOCO

El terremoto tuvo su epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó daños especialmente graves en esa región y en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Entre las ciudades que permanecen bajo alerta por los efectos del desastre figuran Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia.

Las autoridades continúan actualizando el balance a medida que avanzan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

El nuevo reporte representa un incremento considerable respecto a los balances anteriores y confirma la magnitud de la emergencia que enfrenta Colombia tras el terremoto.

of-am