Presidente comienza introducir cambios en tren gubernamental

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, introdujo este domingo cambios en distintas instituciones del Estado. Son los siguientes:

Juan Manuel Méndez García. ERD. queda designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). en sustitución de Milton Morrison, renunciante.

Erdwin Robert Olivares Luciano queda designado director del Centro de Operaciones de

Emergencia (COE).

Carlos Manuel Paulino Cárdenas queda designado director ejecutivo de la Defensa Civil, debido a la renuncia de Juan Cesario Salas Rosario.

Juan Cesario Salas Rosario queda designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en asuntos de Defensa Civil.

sp-am