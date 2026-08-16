Presidente comienza introducir cambios en tren gubernamental

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, introdujo este domingo cambios en distintas instituciones del Estado. Son los siguientes:

Juan Manuel Méndez y Erdwin Robert Olivares

Juan Manuel Méndez García. ERD. queda designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). en sustitución de Milton Morrison, renunciante.

Erdwin Robert Olivares Luciano queda designado director del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE).

Carlos Manuel Paulino Cárdenas queda designado director ejecutivo de la Defensa Civil, debido a la renuncia de Juan Cesario Salas Rosario.

Juan Cesario Salas Rosario queda designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en asuntos de Defensa Civil.

sp-am

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Juan Bosch
Juan Bosch
20 minutos hace

Rep dom es una finca de privada de un grupito y ojalá chequeen en montecristi, ahí eso es de una sola familia

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Así es
Así es
27 minutos hace

El presidente abrió el juego feo feo señal de que no habrá más que esperar al 28 para salir de esta podredumbre gobernante

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AMR
AMR
33 minutos hace

Hay Dios mio, pero es que no hay interes alguno en buscarle alguna solución al caos, anarquía y desorden del transito. Cómo surge una designación tan torpe y contraproducente de Juan Manuel Mendez en el INTRANT, un sujeto que ya nos tiene jaaaaaarrrrtooooos a todos, con sus tipicas payasadas, disparatoso y busca-camara. Debieron jubilarlo y que se vaya para su campo en Pontón, La Vega, para que se esté quieto y se desparezca. Saturante

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Manuel
Manuel
10 minutos hace
Responder a  AMR

Neiva sur profundo

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Lañe Mota
Lañe Mota
34 minutos hace

Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja vaya cam bios

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El gallo
El gallo
37 minutos hace

El general no sabes, quien les eacribas. Ra. Ta. Ta. ra

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