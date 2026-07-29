Faride Raful dice que acatará fallo TC sobre venta de alcohol

SANTO DOMINGO.- El Gobierno respetará y acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas.
«Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país», expresó este miércoles la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la red social X.
Asimismo, aseguró que el compromiso del Gobierno seguirá siendo proteger «la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos».
El TC declaró inconstitucional el Decreto 308-06, emitido por el Poder Ejecutivo en 2006, al considerar que, aunque la regulación persigue un fin legítimo, su aplicación indefinida carece del respaldo legal que exige la Constitución.
La decisión responde a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez contra el decreto, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de la medianoche de domingo a jueves y desde las 2:00 de la madrugada los viernes y sábados, además de establecer sanciones como el cierre temporal o definitivo de los establecimientos que incumplan la disposición.
Hay que tener mucho cuidado al extender el horario en la venta de alcohol. con ello se puede extender o entender que no se respetara la musica alta despues de las 12 M de la noche. o tambien el escandalo callejero despues de esa hora y sin dudas ademas del horaio de los delincuentes.
Okey, el Congreso lo que tiene que hacer es convertirlo en ley con horario más restringido, pero que sea más severo para los dueños de los centros, porque a la verdad es que hay que poner orden en este país y eso de consumo de alcohol está dejando muchas personas muertas a través de accidentes de tránsito y conflictos sociales que se arman después de las dos de la mañana en centros de diversión.
DEFINITIVAMENTE CON EL PRM VUELVE EL LIBERTINAJE DE MALDAD, ELLOS SABEN QUE HAY NEGOCIOS EN LOS BARRIOS QUE A REGAÑADIENTES ES QUE BAJAN LA MÚSICA Y CIERRAN SIN ESE FRENO VOLVERÁ EL IRRESPETO AL DERECHO A DORMIR EN PAZ EN LOS BARRIOS Y COMUNIDADES EN GENERAL, QUE PAIS EL NUESTRO, HASTA CUANDO TENDREMOS ESTA GENTE QUE AMA MAS EL DINERO QUE A LA GENTE.
Pero letrina andante, tu no viste que fue el Tribunal Constituciona que evacuó una sentencia a un recurso de inconstitucionalidad que fue presentado ante ese AltonTribunal. Además el TC dió dos años para que se siga implementando en lo que se crea el ámbito legal adecuado para no caer en un vacío legal. Lo que pasa es que pasa es que el que nació para letrina del cielo le caen los mo jo nes ya yo veo de donde sacas tu tanta mi erda para hablar.
Este país está lleno de idiota porque que diache tiene que ver el prm con una sentencia del tribunal constitucional si el gobierno y prm desconocieran una sentencia del tribunal constitucional a entonces si estuvieran violando las constitución
Éste periodista está un poco loco ésto era una noticia de Irán y estados unidos y ahora pusieron a faride,w,d,f,?
El colmadón que no deje dormir la gente que le prendan fuego
🎤 🎶
Para bailar la bamba se necesita una poca
de gracia.
Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán 🇮🇷
Y arriba, y arriba 🇮🇷
Por ti, seré, por ti seré
Este loco todos los dias trae una amenaza nueva. Ya tiene un año Y medio amenazando.
EEUU ES EL CANCER…..IRAN ES LA QUIMIOTERAPIA
COMO SIEMPRE DE IGNORANTE, LA QUIMIO TERAPIA SOLO RETIENE EL CANCER POR UN TIEMPO A VECES PARECE DESAPARECER PERO LUEGO RESURGE CON MAS FUERZA PARA ACABAR CON TODO OSEA QUE ACABAS DE RECONOCER QUE EEUU ACABARA CON TODOS JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA
Ya ésto cansa, el mundo debiera ponerse de acuerdo para acabar con el grupito que tiene la humanidad en zozobra son 6 dirigentes quiénes están manipulando la humanidad para enriquecer más y al final todo lo material se quedará, que persigue el humano?