Faride Raful dice que acatará fallo TC sobre venta de alcohol

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno respetará y acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas.

«Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país», expresó este miércoles la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la red social X.

Asimismo, aseguró que el compromiso del Gobierno seguirá siendo proteger «la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos».

El TC declaró inconstitucional el Decreto 308-06, emitido por el Poder Ejecutivo en 2006, al considerar que, aunque la regulación persigue un fin legítimo, su aplicación indefinida carece del respaldo legal que exige la Constitución.

La decisión responde a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez contra el decreto, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de la medianoche de domingo a jueves y desde las 2:00 de la madrugada los viernes y sábados, además de establecer sanciones como el cierre temporal o definitivo de los establecimientos que incumplan la disposición.