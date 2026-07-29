Salud dice casos viruela símica SC no son riesgo comunitario

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró este miércoles que los casos de viruela símica detectados en un destacamento policial en San Cristóbal no representan un riesgo de transmisión comunitaria, al tratarse de contagios aislados bajo estricto control sanitario.

En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que este tipo de casos «aparecen periódicamente» en el país y precisó que la variante identificada es la menos agresiva, por lo que produce manifestaciones clínicas de menor gravedad.

«No hay riesgo, no es importado», afirmó, al señalar que se han aplicado de manera rigurosa los protocolos sanitarios y de vigilancia epidemiológica.

CASOS BAJO AISLAMIENTO ESTRICTO

Atallah indicó que todos los pacientes permanecen aislados durante el período establecido para evitar nuevos contagios, que suele extenderse entre dos y tres semanas.

Una investigación de la Dirección General de Epidemiología (Digepi) identificó nueve casos en el destacamento, de los cuales dos fueron confirmados por RT-PCR y siete continúan en evaluación, según informó el martes el Ministerio en un comunicado. Los casos corresponden a personas bajo detención y no existe evidencia de circulación comunitaria.

QUÉ ES LA VIRUELA SÍMICA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la viruela símica o mpox como una enfermedad causada por un virus del género Orthopoxvirus.

Entre sus síntomas más comunes figuran erupciones cutáneas o lesiones en las mucosas que pueden durar entre dos y cuatro semanas, además de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos y falta de energía.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

El Ministerio de Salud Pública exhortó a la población a informarse por canales oficiales y recordó que la detección temprana, la notificación de casos sospechosos y el cumplimiento de las medidas de prevención son fundamentales para controlar la propagación.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró este miércoles que los casos de viruela símica detectados en un destacamento policial en San Cristóbal no representan un riesgo de transmisión comunitaria, al tratarse de contagios aislados bajo estricto control sanitario.

En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que este tipo de casos «aparecen periódicamente» en el país y precisó que la variante identificada es la menos agresiva, por lo que produce manifestaciones clínicas de menor gravedad.

«No hay riesgo, no es importado», afirmó, al señalar que se han aplicado de manera rigurosa los protocolos sanitarios y de vigilancia epidemiológica.

CASOS BAJO AISLAMIENTO ESTRICTO

Atallah indicó que todos los pacientes permanecen aislados durante el período establecido para evitar nuevos contagios, que suele extenderse entre dos y tres semanas.

Una investigación de la Dirección General de Epidemiología (Digepi) identificó nueve casos en el destacamento, de los cuales dos fueron confirmados por RT-PCR y siete continúan en evaluación, según informó el martes el Ministerio en un comunicado. Los casos corresponden a personas bajo detención y no existe evidencia de circulación comunitaria.