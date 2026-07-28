Detectan casos viruela símica en un destacamento policial de SC

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SAN CRISTÓBAL.– Las autoridades sanitarias detectaron dos casos de viruela símica (mpox) en un destacamento ubicado en la provincia San Cristóbal, lo que motivó la activación de los protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con las informaciones preliminares, los casos fueron identificados luego de evaluaciones médicas realizadas a personas que permanecían en la instalación, por lo que se procedió a aplicar las medidas correspondientes de aislamiento, seguimiento y control.

SALUD PUBLICA MANTIENE SUPERVISION

El Ministerio de Salud Pública mantiene la supervisión del proceso y coordina acciones con las autoridades locales para garantizar la atención de los afectados y reducir los riesgos de transmisión.

La viruela símica es una enfermedad causada por un virus que puede transmitirse mediante contacto cercano con una persona infectada, principalmente a través del contacto directo con lesiones, fluidos corporales o materiales contaminados.

LLAMAN POBLACION ADOPTAR MEDIDAS PREVENCION

Llamaron a la población a mantener las medidas de prevención, acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, lesiones en la piel, dolor muscular o inflamación de ganglios, y evitar la automedicación.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre la condición de los afectados ni sobre posibles nuevos casos relacionados con este foco detectado en San Cristóbal.

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