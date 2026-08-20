ESPAÑA: Cientos de migrantes vuelven a Ceuta tras desalojos

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MADRID.- Unas 1.500 personas, según el Gobierno, y unas 4.000, según fuentes policiales, han sido desalojadas en la mañana de este jueves de la playa del Trampolín, donde habían montado un campamento improvisado tras haber entrado en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

La Policía les ha trasladado a los dos nuevos emplazamientos habilitados por el Gobierno en la explanada del aparcamiento de Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado desde Ceuta que estos dos dispositivos — uno de ellos nuevo, el de Loma Margarita — podrán albergar a 1.800 personas, y ha anunciado la apertura de nuevos espacios.

Unas 500 personas regresan a la playa La evacuación se ha completado de forma pacífica poco antes de las 10:30 horas, según ha podido comprobar RTVE, aunque algunos grupos de personas todavía permanecían en la zona de la playa minutos después de que se completara el desalojo y algunos de ellos manifestaban que no sabían a sabían adónde tenían que dirigirse. De hecho, desde el Gobierno de la ciudad autónoma han informado a mediodía de que unas 500 personas previamente desalojadas habían vuelto a la playa, por lo que suspendían las labores de limpieza que habían empezado a acometer. Estas labores se han suspendido porque «ahora mismo no puede garantizarse la seguridad de los operarios» y está previsto que se retome mañana «siempre que existan condiciones de seguridad», tal y como explican fuentes de la ciudad. RTVE ha podido comprobar que en su mayoría quienes han vuelto son marroquíes. Temen ser expulsados a su país si entran en los centros habilitados por el Gobierno, han explicado a este medio. Los vecinos protestan en uno de los espacios habilitados Varias asociaciones vecinales y el partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han anunciado una concentración a las 20:00 horas para protestar contra el traslado de los migrantes al Embolsamiento de Loma Colmenar. Defienden que primero deberían haber sido realojados ahí los migrantes que vagan por las calles de su barriada y no quienes permanecían en el Trampolín. En la misma línea se ha pronunciado el Gobierno ceutí. «Trasladarlos del Trampolín a distintos lugares de Ceuta no es tener voluntad de arreglar el problema», ha señalado el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. of-am