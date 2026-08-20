Carlos Peña propone cambios electorales para comicios 2028

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SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial de Generación de Servidores (GENS), Carlos Peña, presentó varias de sus principales propuestas de cara a las elecciones de 2028, entre ellas la eliminación de los impuestos vigentes y su sustitución por un gravamen unificado del 10 % sobre las ventas de bienes y servicios en República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa Capicúa con Varsovia, Peña destacó el proceso de consolidación de GENS y reafirmó la decisión de la organización política de renunciar al financiamiento público.

PROPUESTAS TRIBUTARIAS Y ECONÓMICAS

El dirigente político planteó una reforma del sistema impositivo que reduzca la carga tributaria y establezca un impuesto único de 10 % sobre las ventas de bienes y servicios.

En materia de seguridad ciudadana, Peña sostuvo que la generación de empleos constituye uno de los principales mecanismos para enfrentar la inseguridad, al tiempo que propuso disminuir la carga impositiva que afecta a los empresarios.

También cuestionó el destino de los préstamos contratados por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y consideró necesario que la justicia determine en qué fueron utilizados esos recursos.

CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES

Peña propuso unificar las elecciones previstas para 2028 y reducir la cantidad de regidores en los gobiernos municipales. Asimismo, planteó limitar a tres el número de vocales de los distritos municipales.

En cuanto a la carrera presidencial, respaldó la habilitación de Luis Abinader y Danilo Medina para que puedan aspirar a la Presidencia de la República en 2028.

Sobre el escenario electoral, Peña afirmó que Generación de Servidores competirá de manera independiente en los comicios de 2028, aunque indicó que otros partidos podrían acompañar la candidatura y el proyecto político de la organización.

El candidato aseguró que GENS continuará fortaleciendo su estructura y su propuesta con miras a participar en el próximo proceso electoral.