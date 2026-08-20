El Papa alerta la guerra provoca destrucción social y ecológica

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ROMA 20 Ago.- El Papa León XIV ha alertado este jueves de que la guerra no solo destruye vidas y familias, sino que deja tras de sí una devastación social y ecológica que «perdura por generaciones», como ha manifestado en su mensaje para la XI Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará el próximo 1 de septiembre.

En el documento, el Pontífice denuncia la existencia de un «círculo vicioso» entre los conflictos armados y la degradación ambiental, subrayando que «destruyen ecosistemas, contaminan recursos esenciales, como el aire y el agua, y merman la seguridad de los alimentos». Todo ello, según advierte, termina por generar pobreza, desigualdad y «nuevos conflictos sociales que pueden contribuir al resurgimiento de conflictos futuros».

Asimismo, avisa de que la guerra «crea lesiones que perjudican todo el entramado de la vida, dañando no sólo a individuos y comunidades, sino a su amplia red de relaciones con la entera familia humana, así como su armonía con la creación».

«No es sólo un fracaso político, sino también moral y espiritual. La guerra, arraigada en deseos distorsionados y en el mal uso de la libertad y el poder humanos, constituye un antitestimonio del Evangelio de la paz», subraya.

Frente a esta dinámica, el Santo Padre ha hecho un llamamiento a sustituir la inversión en violencia y armas por esfuerzos orientados al desarrollo humano integral, la lucha contra la pobreza y la protección de la casa común. «Imaginémonos un mundo en el que los esfuerzos que actualmente se invierten en la guerra fueran dirigidos al desarrollo humano integral, al combate de la pobreza, a la protección de la dignidad humana y a la reconciliación de la gente que está dividida», argumenta en el texto.

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