PERU: Registrado terremoto de magnitud 7,2 al sur Ayacucho

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LIMA 20 Ago.- El Instituto Geofísico de Perú (IGP) ha informado este jueves de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter con su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, en el sur del país latinoamericano.

El organismo ha precisado en un mensaje difundido en redes sociales que el seísmo ha tenido lugar a las 13.00 horas (hora local) y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros.

Hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales ni heridos.

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