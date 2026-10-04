Ocho muertos, 83 heridos dejan ataques de Rusia sobre Ucrania

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KIEV.- Al menos ocho personas murieron y otras 83 resultaron heridas en las últimas 24 horas por una nueva oleada de ataques rusos contra diversas regiones de Ucrania, informaron este domingo las autoridades regionales.

La Fuerza Aérea ucraniana detalló que Moscú lanzó 157 drones de distintos tipos, de los cuales 131 fueron interceptados. Pese a ello, los impactos directos y la caída de restos provocaron daños en al menos 17 localidades.

En la capital, Kiev, un ataque con drones alcanzó el puente Norte sobre el río Dniéper, dejando al menos dos heridos, confirmó el alcalde Vitali Klitschko. El ataque se suma al registrado el día anterior contra el puente Sur, en lo que apunta a una ofensiva rusa dirigida contra las infraestructuras viales que conectan ambas márgenes de la ciudad.

Las víctimas mortales se concentraron en las provincias de Járkov y Sumy. En Járkov, las autoridades reportaron cinco muertos y 49 heridos por el impacto de bombas sobre zonas residenciales e infraestructuras eléctricas. En Sumy, los bombardeos del Ejército y la aviación rusa causaron tres muertos y diez heridos.

El resto de los heridos se registraron en Dnipro, Donetsk, Jersón, Zaporiyia y Mikolaiv, donde los proyectiles afectaron edificios residenciales, instalaciones portuarias y redes de suministro esencial.