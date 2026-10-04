KIEV.- Al menos ocho personas murieron y otras 83 resultaron heridas en las últimas 24 horas por una nueva oleada de ataques rusos contra diversas regiones de Ucrania, informaron este domingo las autoridades regionales.
La Fuerza Aérea ucraniana detalló que Moscú lanzó 157 drones de distintos tipos, de los cuales 131 fueron interceptados. Pese a ello, los impactos directos y la caída de restos provocaron daños en al menos 17 localidades.
En la capital, Kiev, un ataque con drones alcanzó el puente Norte sobre el río Dniéper, dejando al menos dos heridos, confirmó el alcalde Vitali Klitschko. El ataque se suma al registrado el día anterior contra el puente Sur, en lo que apunta a una ofensiva rusa dirigida contra las infraestructuras viales que conectan ambas márgenes de la ciudad.
Las víctimas mortales se concentraron en las provincias de Járkov y Sumy. En Járkov, las autoridades reportaron cinco muertos y 49 heridos por el impacto de bombas sobre zonas residenciales e infraestructuras eléctricas. En Sumy, los bombardeos del Ejército y la aviación rusa causaron tres muertos y diez heridos.
El resto de los heridos se registraron en Dnipro, Donetsk, Jersón, Zaporiyia y Mikolaiv, donde los proyectiles afectaron edificios residenciales, instalaciones portuarias y redes de suministro esencial.
Por qué Estados Unidos no mantiene sus objetivos en su guerra contra Irán, como los mantiene Rusia en su guerra contra Ucrania?
🇷🇺Dmitri Medvédev enumeró las principales condiciones de Rusia para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania.
Las expuso en una entrevista con la televisión estatal iraní:
🟨Estatus neutral y no nuclear de Ucrania:
«Es decir, volver a los principios establecidos en su Constitución y en la Declaración de
Soberanía, así como en una serie de otros documentos de la década de 1990″.
🟨Abandono del rumbo nacionalista del régimen de Kiev y condena de la prohibición del idioma y la cultura rusos.
🟨Reconocimiento de la incorporación de los nuevos territorios a Rusia:
«Esto puede hacerse mediante un acuerdo diplomático, como se ha dicho expresamente. Si no ocurre, lo haremos por la vía militar».
ZELENSKI NO APRENDE. RUSIA ATACA A UCRANIA POR LAS BABOSADAS DE SIEMPRE DEL COCAINOMANO SHITLENSKI:
Moscú: Zelenski es el culpable del recrudecimiento de los ataques contra Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió que las operaciones de represalia contra Kiev y otras regiones continuarán tras el anuncio de Zelenski sobre nuevos ataques a refinerías rusas.
…….ESTO NO LO CUENTA LA LETRINA DE EXCREMENTO PUTO NET
Tanto sacrificio que le cuesta a Ucrania secuestrar hombres para su ejército, y Rusia se los lleva en grupos.
🇺🇦🤡 El dictador militar Zelenski se queja de que China e India (¡qué horror!) ayudan a Rusia a eludir las sanciones:
«China e India son países que ayudan a Putin a esquivar las sanciones. Es verdad. Tenemos que ser transparentes con eso».
Anteriormente, Zelenski pidió a Trump que impusiera «sanciones infernales» contra los compradores de petróleo y gas rusos, es decir, China e India. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🇺🇦👀 El asesor de Zelenski en materia de tecnología, Serguéi Flash, afirma que Rusia, de alguna manera, ha instalado en Kiev repetidores para los Geranios.
Hay pocos dispositivos de este tipo para corregir la trayectoria de vuelo, pero existen. Por ahora no han sido localizados. Tampoco se sabe quién los instaló exactamente ni cómo lo hizo.
Al parecer, la presencia de estos dispositivos está afectando
considerablemente al funcionamiento de los sistemas de guerra electrónica desplegados en la capital de la llamada Ucrania. 🤣🤣🤣
🇺🇦🙏🇺🇸 Zelenski pide a Trump bloquear el rival ruso de Starlink
El dictador militar de Kiev ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que bloquee Rassvet, la red de internet por satélite que Rusia está desarrollando como alternativa a Starlink, de Elon Musk, mediante sanciones contra las empresas rusas y chinas que, según afirma, están implicadas.
Zelenski asegura que China está ayudando a Rusia a desarrollar el
sistema y que este podría entrar en funcionamiento a finales de este año o principios del próximo. Sin embargo, no presentó ninguna prueba de la participación de China.
Según el Financial Times, Zelenski afirmó que había planteado el asunto a Trump «varias veces», incluso durante el encuentro que mantuvieron el mes pasado en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.
Rusia aceleró el desarrollo de Rassvet después de que SpaceX de Musk cortara a principios de este año el acceso de las fuerzas rusas a Starlink. Kiev teme que la nueva red permita a Rusia controlar sus drones con aún mayor precisión. 🤣🤣🤣
🇺🇦🤡👻 «Los rusos quieren destruir nuestros puentes, centros de datos, internet, redes móviles, hospitales, guarderías, escuelas y universidades, y obligar a la gente a huir de las ciudades», declaró el dictador militar Zelenski.
En la misma entrevista con Financial Times, también afirmó que actualmente entre el 50% y el 60% de los drones son derribados por cazas F-16, y que el principal problema para aumentar la producción
de los nuevos drones interceptores a reacción es la falta de motores para ellos.🤣🤣🤣