Horrendo: Miles firman carta negando genocidio en Gaza (OPINION)

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1- La noticia es macabra, espeluznante y preocupante: Más de 6.000 académicos, historiadores, juristas y líderes internacionales han firmado una carta abierta rechazando la acusación de genocidio contra Israel en la Franja de Gaza.

2 – La iniciativa fue difundida por la organización estadounidense Creative Community for Peace (Comunidad Creativa por la Paz). Esta organización califica dicha acusación como un «libelo de sangre», argumentando que se utiliza de manera distorsionada para aislar y atacar globalmente a la comunidad judía.

Argumentos principales del documento

3 – De acuerdo con lo reportado por diversos medios internacionales como The Objective y The Jerusalem Post, los firmantes sostienen que la acusación contradice las acciones operativas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) basándose en los siguientes puntos:

4 – Ausencia de intención específica: Señalan que la campaña militar no cumple con el criterio legal de la Convención sobre el Genocidio de 1948, ya que el objetivo declarado es desmantelar a la organización Hamás tras los ataques del 7 de octubre y no destruir a un pueblo.

5 – Proporción de bajas en guerra urbana: Estiman que la proporción de bajas civiles frente a combatientes enemigos es de aproximadamente dos civiles por cada combatiente. El documento afirma que esta ratio es notablemente baja en el contexto de un conflicto armado asimétrico y urbano.

6 – Medidas de mitigación civil: Destacan que las fuerzas israelíes implementan avisos previos de evacuación y alertas antes de realizar determinados ataques aéreos.

7 – Complejidad del entorno: Mencionan las dificultades tácticas de combatir una infraestructura que incluye cientos de kilómetros de túneles subterráneos y el uso de escudos humanos dentro de áreas residenciales.

Firmantes destacados

8- Entre las personalidades e intelectuales de renombre internacional que suscribieron el manifiesto figuran:

Steven Pinker (psicólogo cognitivo y profesor de la Universidad de Harvard). Niall Ferguson, Benny Morris y Simon Sebag Montefiore (historiadores y académicos). Boris Johnson (ex primer ministro del Reino Unido). John Spencer (especialista en guerra urbana del Modern War Institute de West Point). Deborah Lipstadt (historiadora del Holocausto y enviada especial de EE. UU. para combatir el antisemitismo). Irwin Cotler (exministro de Justicia y fiscal general de Canadá).

9 – Los sectores académicos alineados con este documento defienden el cumplimiento de los estándares morales en combate urbano por parte de Israel. Fin de la cita.

10 – A tal desfachatez e inhumanidad hemos llegado: negar que el exterminio de seres humanos y la destrucción que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza no es genocidio. Más de cien mil muertos, entre ellos más de 30 mil niños y niñas, y pulverizar las ciudades con todas sus estructuras de bienes y servicios, y eso no es genocidio.

11 – Ante la muerte de tantas personas inocentes, el abuso, la destrucción y el cinismo que se observa, resulta inevitable sentir una profunda indignación y dolor. Es complejo encontrar palabras que hagan justicia a la magnitud de estos hechos, que representan una grave violación a la dignidad humana y los principios fundamentales de la convivencia. Como sociedad, no podemos ni debemos permanecer indiferentes frente a semejantes crímenes y sufrimientos derivados de atrocidades.

12 – Ante estas barbaries, es urgente alzar la voz, exigir justicia y construir caminos que prioricen la vida, los derechos humanos y la paz, meta que entiendo no es posible con estas bestias con apariencia humana.

La historia nazi de un holocausto se repite en Gaza

13 – En el ayer, el nazismo y el holocausto fueron aprobados y justificados por miles de intelectuales ratas con rangos académicos, como doctores, abogados, periodistas, ingenieros, filósofos, historiadores y líderes políticos nacionales e internacionales. Para peor, el pueblo alemán en su mayoría fue cómplice de aquella barbarie. Hoy, con el genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel, se repite aquella historia macabra de un pueblo y sus intelectuales en mayoría apoyando semejantes horrendidades. Confirman esta premisa, el hecho de que más de 6 mil académicos y políticos de la actualidad hayan firmado un documento apoyando la política de exterminio del sionismo y que el 85% de los israelitas también aprueban esta limpieza étnica.

14 – Es increíble la bestialidad de este genocidio por quienes en un pasado fueron víctimas de salvajada semejante. Por tal razón, el título, “Más de 6 mil ratas firman documento negando el genocidio en Gaza”, es el encabezado que corresponde perfectamente a esta entrega. Los firmantes de este documento son gente de mente enferma, ratas cobardes y diabólicas que no merecen otro trato.

15 – En consecuencia, abogo para que todos los culpables del genocidio en curso en la Franja de Gaza sean sujetos de un juicio semejante al de Nuremberg y que los hallados culpables sean condenados con la pena máxima, a semejanza de las que fueron aplicadas a los funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. No es posible que la humanidad actual actúe con lenidad e indiferencia frente a los autores de tantos crímenes horrendos de lesa humanidad. Si la indiferencia y la permisividad fueran el caso, no tendríamos perdón de Dios, ni del mismo diablo. Nunca he oído que el diablo sea un carnicero de niños.

A mis lectores, les dejo la palabra…

Enlace: Más de 6.000 académicos e intelectuales rechazan que Israel haya cometido un genocidio en Gaza

https://theobjective.com/internacional/2026-09-26/6-000-academicos-expertos-israel-genocidio-gaza/