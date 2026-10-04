Más de 20 países aprueban Declaración Ministerial de SD

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SANTO DOMINGO.- Más de 20 naciones aprobaron la Declaración Ministerial de Santo Domingo durante la clausura de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red GEALC.

En el encuentro, República Dominicana, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), fue reelecta para presidir la Red GEALC en el periodo 2026-2027. La próxima edición regional se celebrará en Panamá.

El intercambio técnico se desarrolló los días 1 y 2 de octubre con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y Co-Develop, bajo el lema «Transformación digital: Construyendo alianzas digitales para decisiones inteligentes».

HACIA ESTADOS INTELIGENTES

La Declaración busca impulsar una nueva etapa de la transformación digital en América Latina y el Caribe, al pasar de la simple digitalización de trámites a la construcción de Estados más inteligentes, interoperables, seguros, inclusivos y centrados en las personas.

Sus ejes principales son la interoperabilidad regional para que los sistemas gubernamentales puedan comunicarse entre sí y avanzar hacia servicios públicos digitales transfronterizos; una identidad digital confiable que permita a los ciudadanos acceder de forma segura a servicios públicos incluso fuera de su país; y una infraestructura pública digital que facilite implementar soluciones con mayor rapidez, escala y eficiencia.

El director general de la OGTIC y presidente de la Red GEALC 2026-2027, Edgar Batista, destacó la importancia de convertir el intercambio regional en capacidades aplicables.

«De esta sala nos llevamos compromisos concretos para fortalecer la infraestructura digital, promover la innovación pública, proteger nuestra soberanía digital y seguir compartiendo buenas prácticas que permitan replicar éxitos y evitar errores», afirmó.

«La transformación digital no es un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa para acercar servicios, reducir desigualdades y dar respuestas más oportunas y justas a las necesidades de nuestra ciudadanía», agregó.

Participaron, entre otras autoridades, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; la directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, María Fernanda Trigo; el gerente del Sector Instituciones para el Desarrollo del BID, Emilio Pineda; la gerente de la Red GEALC, Natalia Albañil; y la directora para América Latina y el Caribe de Co-Develop, Aura Cifuentes.

RD LIDERA INTEGRACIÓN DEL IDLAC

En el marco del evento, República Dominicana se convirtió en el primer país en integrar su portal de servicios digitales al bróker regional IdLAC en producción y disponibilizar sus trámites para una identidad digital extranjera, en este caso de Uruguay. La iniciativa busca establecer condiciones técnicas para la identidad digital transfronteriza en la región.

La jornada incluyó además el intercambio de experiencias sobre gobernanza y gestión de datos, calidad, disponibilidad e intercambio de información pública y mecanismos de confianza para identificación y autenticación digital.

RECONOCIMIENTO AL ÍNDICE ITICGE

La OGTIC recibió un reconocimiento internacional en la categoría de Datos Abiertos durante los Premios ExcelGOB, por el Índice de Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE), que publica anualmente desde 2013.

«Este logro constituye una validación internacional del compromiso sostenido de la República Dominicana con la transformación digital del Estado y con la promoción de una cultura de datos abiertos», señaló Batista.

Los premios también reconocieron iniciativas de Chile en Tecnologías Emergentes, de Brasil en Enfoque de Género y Servicios Digitales Transfronterizos, y de Uruguay en Transformación Digital.