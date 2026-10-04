MOSCÚ.- El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los ciudadanos ucranianos deben culpar al presidente Volodímir Zelenski por el incremento de los ataques de las tropas rusas, y advirtió que intensificará las operaciones de represalia contra objetivos militares, industriales y de infraestructura en Kiev y otras regiones.
Según el comunicado oficial, la decisión responde al anuncio de Zelenski de reforzar ofensivas contra refinerías en territorio ruso.
«A la población de Ucrania le corresponde culpar por esto únicamente al líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski. Es Zelenski quien carga con la total responsabilidad política y personal por ello», señaló la cartera.
EL TERRORISMO DE KIEV
El organismo atribuyó al Gobierno ucraniano un bombardeo nocturno contra zonas residenciales de Bélgorod, que habría dejado civiles muertos y heridos y daños en viviendas y vehículos. También acusó a Kiev de intentar sabotear las elecciones a la Duma Estatal mediante ataques a comisiones electorales, con un saldo de seis civiles muertos, según su informe.
Asimismo, el Ministerio denunció intentos de ofensivas con más de 1.600 drones contra Moscú entre el 19 y 20 de septiembre, y tentativas de ataques para frustrar el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio.
«En respuesta a estas amenazas, el Ministerio de Defensa de Rusia recuerda que lanza ataques masivos contra Kiev y otras regiones ucranianas precisamente en represalia por las acciones del cabecilla del régimen de Kiev», indica el comunicado.
LA RESPUESTA RUSA
De acuerdo con Moscú, los ataques rusos se dirigen contra centros de datos, instalaciones militares, energéticas, de transporte y comunicaciones vinculadas al complejo militar-industrial ucraniano, incluida infraestructura portuaria de Chernomorsk, Odesa y Yuzhny, por donde, afirma, Ucrania recibe combustible, municiones occidentales y componentes para drones.
Al referirse a los ataques contra instalaciones industriales, el presidente Vladímir Putin sostuvo que fue Kiev quien inició la escalada.
«El régimen de Kiev se propuso como objetivo causar daños a nuestra economía. ¿Qué hizo? Él mismo abrió esta caja de Pandora», declaró. «Bueno, pues reciban respuesta en sus sectores económicos más sensibles, que, francamente, ya están agonizando».
PUTIN,AGRESOR JUSTIFICANDO LO INJUSTIFICABLE.Putin invadio a Ucrania en el 2013,PERO FUE EN 2014 CUANDO COMENZO SU PLAN DE ANEXAR UCRANIA A RUSIA APOYADO POR EXPRESIDENTE VIKTOR YANUKOVICH,ESTE TRAIDOR HOY SE ENCUENTRA ESCONDIDO EN RUSIA.La excusa de invadir a Ucrania fue porque eran Nazis y representaban una amenaza para Rusia razon de Putin.Tambien penso que en tres dias tomaba Kiev,pero ya han pasado 1684 dias y 1540700 Rusos muertos. jaja.
Zelenski ataca objetivos militares, putin ataca la poblacion civil
ZELENSKY ES UN HEROE NACIONAL,QUE DESDE EL INICIO DE LA INVASION RUSA HAS SACRIFICADO SU VIDA Y LA DE SU FAMILIA,POR MANTENER EL HONOR DE SU PAIS Y SU NACIONALIDAD,NUNCA LE HA DADO LA ESPALDA AUNQUE SU MANDATO TERMINO ASE DOS ANIOS,SIGUE LUCHANDO CONTRA UN DICTADOR QUE QUIERE OCUPAR MEDIANTE UNA INVASION SANGRIENTA LOS DERECHOS A UN PAIS SOBERANO.UN ASESINO DE LA KGB.