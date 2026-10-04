Defienden a futbolista haitiano dijo que «la Hispaniola es Haití»

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PUERTO PRINCIPE.- La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) pidió que la controversia generada por la expresión «la Hispaniola es Haití. Esto es Haití» del delantero Wilson Isidor, tras la victoria 4-1 sobre República Dominicana, se mantenga en el ámbito deportivo y no sea utilizada con fines políticos.

La posición de la FHF se produce luego de las fuertes reacciones provocadas por Isidor, quien tras el partido disputado el jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez apareció en un video señalando el terreno y posteriormente su camiseta mientras pronunciaba la citada expresión.

La FHF sostuvo que la celebración del atacante debe ser entendida dentro del contexto deportivo y vinculada a la expresión de su apego a sus orígenes haitianos.

Afirmó que ese apego «no puede, en sí mismo, ser interpretado como una muestra de hostilidad o falta de respeto hacia otro pueblo u otra nación».

Dijo haber tomado nota de las diferentes reacciones e interpretaciones generadas, pero consideró esencial preservar el contexto en el que se produjo y evitar atribuirle un alcance que vaya más allá del fútbol.

«El fútbol debe seguir siendo un espacio de encuentro y acercamiento», señaló la Federación, que instó a mantener el respeto entre jugadores, aficionados y naciones pese a la intensidad de la rivalidad.

La organización también pidió que los debates generados no sean «instrumentalizados con fines ajenos al fútbol» y reafirmó su respaldo a sus jugadores para expresar su identidad y su apego a Haití.

La postura de la FHF llega después de que la Embajada de Haití en República Dominicana también tomara distancia de las declaraciones realizadas por jugadores tras el partido y reafirmara el respeto del Gobierno haitiano a la soberanía, la integridad territorial y las instituciones dominicanas.