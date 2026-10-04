Defienden a futbolista haitiano dijo que «la Hispaniola es Haití»

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Wilson Isidor

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PUERTO PRINCIPE.- La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) pidió que la controversia generada por la expresión «la Hispaniola es Haití. Esto es Haití» del delantero Wilson Isidor, tras la victoria 4-1 sobre República Dominicana, se mantenga en el ámbito deportivo y no sea utilizada con fines políticos.

La posición de la FHF se produce luego de las fuertes reacciones provocadas por Isidor, quien tras el partido disputado el jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez apareció en un video señalando el terreno y posteriormente su camiseta mientras pronunciaba la citada expresión.

La FHF sostuvo que la celebración del atacante debe ser entendida dentro del contexto deportivo y vinculada a la expresión de su apego a sus orígenes haitianos.

Afirmó que ese apego «no puede, en sí mismo, ser interpretado como una muestra de hostilidad o falta de respeto hacia otro pueblo u otra nación».

Dijo haber tomado nota de las diferentes reacciones e interpretaciones generadas, pero consideró esencial preservar el contexto en el que se produjo y evitar atribuirle un alcance que vaya más allá del fútbol.

«El fútbol debe seguir siendo un espacio de encuentro y acercamiento», señaló la Federación, que instó a mantener el respeto entre jugadores, aficionados y naciones pese a la intensidad de la rivalidad.

La organización también pidió que los debates generados no sean «instrumentalizados con fines ajenos al fútbol» y reafirmó su respaldo a sus jugadores para expresar su identidad y su apego a Haití.

La postura de la FHF llega después de que la Embajada de Haití en República Dominicana también tomara distancia de las declaraciones realizadas por jugadores tras el partido y reafirmara el respeto del Gobierno haitiano a la soberanía, la integridad territorial y las instituciones dominicanas.

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Arnaldo
Arnaldo
8 minutos hace

Haití, un supuesto país, qué tiene un desorden social, después del el asesoramiento de su presidente, si alguien conoce los números de su economía, porqué siempre han pasado para República Dominicana, por comida, paz, trabajo, nosotros somos un país qué se fundó basado en la palabra de Dios y se colocó a él en primer lugar, ellos si no fueran nuestros vecinos, le fuera peor, no lo quieren en ninguna parte de América Latina y El Caribe

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Israel
Israel
8 minutos hace

Y ademas.nosotro.lo.que.jugamos.es.bassebal.no.futbol.el.futbol.dejenlo.a.los.hairiano.deberiamos.de dejar.jugar.ese.deporte.para.no tener..que.lidiar.con.esas.plagas de.los.haitianos….

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Hi manilo
Hi manilo
10 minutos hace

Bueno si hacen otro juego aquí, va ver una desgracia, que no inventen

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Israel
Israel
10 minutos hace

Est.haitiano.sigen..provocando.a los.dominicanos.y.un.dia.lo.van.enc9ntral..asi.esta.los.palestino.en.israel.provocando..y.los.de.7.de.octubre.fye.la.copa.que.derramo.el.vaso.despues.de.eso.hay.mmillones.de.palestino.muerto..no.estoy.de.acuerdo.con.la.violencia.pero.la.paciencia..tiiene.un.limite.yo creo que los.dominicano.debemos.de.salir.de.esa.situadion.con.los.haitiano.de.una..vez.por.toda

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Carlos
Carlos
15 minutos hace

Eso no es para tanto lloriqueo y es solo un deporte si nosotros hubierano ganado no pasa nada. El Dominicano se queja demasiado!

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TU ANO
TU ANO
8 minutos hace
Responder a  Carlos

Vete para Haiti entonces

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REALISTA
REALISTA
2 minutos hace
Responder a  Carlos

Si es para tanto..y mas cuando la frase viene de tus enemigos.

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Luisa
Luisa
26 minutos hace

A los haitianos les gusta vivir en países ya hechos y disfrutar de los beneficios, pero ninguno trata de hacer un esfuerzo serio para arreglar el que tienen. Fajense, luchen en su territorio para que tengan un país sin estar envidiando el de otros.
La ENVIDIA los consume.

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REALISTA
REALISTA
30 minutos hace

RD debería romper relaciones diplomáticas con Haití. Esa gente son nuestros enemigos.

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Luisa
Luisa
30 minutos hace

Es el jugador quien debió mantener todo dentro del ámbito deportivo, pero como dice la Biblia: «de la abundancia del corazón, habla la boca». Eso es lo que ustedes les enseñan, distorsionando la historia.
Este país nos ha costado mucha sangre y dolor; aquí nadie puede venir a mancillar nuestro suelo.

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juan
juan
32 minutos hace

esos maldito haitiano saquelon todos asta los legales migracion tiene negocios con la plaga haitana

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elmandamas
elmandamas
37 minutos hace

Deportado declararlo terrorista por su comentario, Wilson la RD en cooperacion por lastima de ustedes no contar con una instalacion decente donde ustedes no pueden practicar su deportefavorito que es el futbol.Wilson lea la historia desde 1803 haste despues de 1847 revise anote leea para que aprenda si la hispaniola es haiti los DOMINICANOS le hemos dado a los pitises o haitianos hasta con el cubo del agua y si preguntele a Napoleon,Ingleses Fra

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Freddy pin
Freddy pin
39 minutos hace

Asi como los haitianos tienen derechos a apoyar a los haitianos, RD tambien tienes derecho a tomar sus propios decisiones.. Vayanse a jugar a Haiti con Barbecue y punto.

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Luis 4+
Luis 4+
41 minutos hace

Quédense en su mal llamado país y no vengan a dañar nuestra patria, todo lo dañan y arrabalizan, sin nosotros se mueren de hambre y lo malo del casi es que hasta matan a los que le dan de comer, BASTA YA

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antonio Ro
antonio Ro
44 minutos hace

Los Dominicanos comiendo M y los Haitianos quedandose con el pais, nos pasaran a todos por cuchillos. Le debemos agradecer a Leonel Fernansez que graciosamente y para complacer al imperio, le abrio la frontera a un millon de Haitianos y a Danilo que los legalizo.

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elmandamas
elmandamas
45 minutos hace

Senores FHF esa defensa de este jugador es una falta de respeto tanto de ustedes como de esta basura de jugador por que para mi es una basura por que ustiliso esta postura anti-deportiva. Atletas dominicanos que nos representan en todo tipo de deportes en otros paises y continentes nunca de lo jamaz se han pronunciado que esto es Rep.Dom.
Si el gobierno dominicano se respetara,tuviera la osadia y los co jo nes ese jugador Wilson Isidor fuera

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Manuel
Manuel
49 minutos hace

Gracias Abinader y primera dama sigan con sus hsitianos

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Juanp
Juanp
49 minutos hace

Para que invitan a jugar esos salvages, espero no lo vuelvan a hacer

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El PopoLin
El PopoLin
9 minutos hace
Responder a  Juanp

Trujillo los dijos, en 50años van a ver . USA , Chile, Jamaica nadie los quieres. Por Su mentality DIAbolica

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