EU: Condenan dominicano a 4 años y medio por fraude banco

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INDIANA.- Un tribunal federal de Indiana condenó al dominicano Samuel B. Javier a cuatro años y seis meses de prisión por participar en una trama de fraude bancario y robo de identidad que operó en varios estados de Estados Unidos.

Según la Fiscalía Federal, Javier y dos cómplices utilizaron identidades robadas, tarjetas militares y pasaportes estadounidenses falsificados para realizar retiros en instituciones financieras de Indiana, Ohio, Virginia, Maryland y Pensilvania.

Entre agosto y septiembre de 2025, el grupo realizó o intentó cerca de 30 retiros fraudulentos. Las autoridades determinaron que lograron sustraer 58,800 dólares y pretendían obtener más de 300,000 dólares mediante diferentes modalidades de fraude.

De acuerdo con la acusación, Javier también envió desde Indianápolis hacia Nueva York un paquete que contenía siete identificaciones militares falsas, siete tarjetas de pasaporte falsificadas y 14 cheques robados. Parte de los cheques era alterada químicamente para cambiar sus beneficiarios y montos.

Además de la pena de prisión, deberá cumplir un año de libertad supervisada y pagar 58,800 dólares en restitución.

La Fiscalía lo identifica expresamente como ciudadano de República Dominicana con la visa vencida. Al declararse culpable, reconoció que estará sujeto a deportación después de cumplir su condena.

Los otros dos implicados en la trama recibieron penas de ocho y tres años de prisión, respectivamente.