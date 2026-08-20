EEUU despliega un portaaviones tras crisis salud en USS Lincoln

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WASHINGTON 20 Ago.- El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este jueves el despliegue del portaaviones estadounidense ‘USS George Washington’ en aguas del mar Arábigo tras la crisis de salud mental a bordo del ‘USS Abraham Lincoln’, que lleva nueve meses en alta mar y ha pasado más de 250 días consecutivos sin pisar tierra.

«Marineros estadounidenses trabajan en la pista de aterrizaje del USS George Washington (CVN 73), el 20 de agosto, mientras el portaaviones atraviesa el mar Arábigo», ha indicado el Ejército en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El CENTCOM ha informado de que el portaaviones, junto con el resto de la flota que lo acompaña, se encuentra «operando en Oriente Próximo» en el marco del despliegue programado por las autoridades tras su llegada al «teatro de operaciones» en la víspera.

Más tarde, un funcionario estadounidense ha confirmado que el portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’, junto con su tripulación de unos 5.000 marineros, ha emprendido el viaje de regreso hacia San Diego, según ha recogido el diario ‘The New York Times’.

El relevo en la región se produce después de que los familiares de los marineros a bordo del portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’ expresasen su preocupación por el deterioro de su salud mental debido a las precarias condiciones en alta mar, que empujaron incluso a varios tripulantes a intentar saltar por la borda.

En una carta dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario interino de la Marina, Hung Cao, el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal informó de una serie de problemas a bordo del portaaviones, como escasez de suministros básicos, retrasos en el servicio postal o fugas en las cañerías.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reprendió el lunes a una corresponsal de la cadena CNN, insistiendo en que «se callara» y calificando su artículo sobre el largo despliegue del portaaviones en el estrecho de Ormuz de «información falsa».

«He estado en barcos que llevan mucho más tiempo en alta mar. Y conozco gente en el Lincoln; dicen que está impecablemente mantenido y muy bien cuidado», aseguró el magnate republicano, agregando que otros años ha estado en la zona «durante mucho más tiempo».

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