Manoguayabo y 40 Forever disputarán final Softbol del DN

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Manoguayabo City y 40 Forever avanzaron a la final del torneo Rubén Pimentel de Equipos BB de softbol, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), tras imponerse en dos emocionantes semifinales definidas con jonrones en el último episodio.

La serie por el campeonato se disputará a un solo partido y siete entradas, este miércoles 7 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche, en el estadio número 1 de softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El presidente de la Asadina, Apolinar Durán Brito, informó que el encuentro será transmitido por YouTube a través del canal Deporte del Patio, con la narración de Estalyn Gómez y los comentarios de un equipo de veteranos softbolistas.

Durán Brito destacó el respaldo recibido por el torneo y afirmó que “el softbol está en uno de sus mejores momentos en la capital”. Señaló además que más de 600 personas siguieron la transmisión de las semifinales, celebradas en el estadio Rafael Pichardo, de la Liga La Farándula, en el Centro de los Héroes.

MANOGUAYABO CITY AVANZA CON JONRÓN DECISIVO

En la primera semifinal, Januel Feliz conectó un largo cuadrangular al primer lanzamiento que vio en el cierre del último episodio, frente al envío de Eugenio Sánchez, para que Manoguayabo City dejara en el terreno a Fory Boyz con marcador de 13-12.

Moisés de la Rosa se acreditó la victoria y lideró además la ofensiva de los ganadores con un jonrón, un doble y dos sencillos. Gabriel Cruz aportó un doble y dos imparables, mientras Feliz terminó con cuadrangular y sencillo.

El batazo de Feliz puso punto final a un partido que se mantuvo cerrado hasta el último turno y aseguró el boleto de Manoguayabo City a la disputa por el campeonato.

40 FOREVER TAMBIÉN GANA EN EL ÚLTIMO EPISODIO

En la segunda semifinal, Julio Suárez conectó el cuadrangular que definió la victoria de 40 Forever sobre La Máquina, en otro duelo de alta ofensiva que terminó 19-18.

Anardo Robles fue el lanzador ganador, mientras Franklin Richett cargó con la derrota.

Adelso Caraballo Jr. encabezó el ataque de 40 Forever con tres jonrones y tres sencillos. Erick Carvajal y Vásquez Aybar contribuyeron con un cuadrangular y un sencillo cada uno.

Con ambos finalistas definidos, Manoguayabo City y 40 Forever se enfrentarán por la corona del torneo Rubén Pimentel, en una final que reunirá a dos equipos que llegaron a esta instancia tras protagonizar semifinales decididas con batazos de poder en los momentos más importantes.

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