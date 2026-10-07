Seis países y 22 asociaciones competirán en Copa Judo Naco

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SANTO DOMINGO.– Delegaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Haití, Costa Rica e Italia confirmaron su participación en la 49ª Copa Internacional de Judo Naco, que será inaugurada el próximo sábado 10 de octubre en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo, que se extenderá hasta el domingo 11, reunirá a unos 525 judocas, quienes competirán en las diferentes categorías y en ambas ramas por los primeros lugares de la tradicional justa.

La edición de este año estará dedicada al sensei Juan Chalas, Inmortal del Deporte y director de la Escuela de Judo Naco, como reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo de esta disciplina en el país.

El evento será transmitido a través de YouTube por el canal del Club Deportivo Naco, entidad que brinda las facilidades para el desarrollo de la competencia.

17 CLUBES EXTRANJEROS

Los organizadores informaron que la edición 2026 contará con la participación de 17 clubes extranjeros de seis países, que aportarán alrededor de 100 atletas internacionales.

Por Estados Unidos participarán Mambi Judo Club, Roman’s Judo, Cohen Brothers Judo Club, Legacy Submission, Falcon Judo Club, Brook Naples Florida, Budokan Judo, School Kodokan Judo, Cape Coral Club de Judo y Andalucia Club.

Puerto Rico estará representado por 00602 Judo y Club Aguada Judo; Costa Rica por Alajuela y Hatillo; mientras que Cuba, Haití e Italia participarán con sus respectivas delegaciones de judo.

A la competencia también acudirán 22 asociaciones provinciales y ocho clubes y escuelas del Distrito Nacional, lo que amplía la participación nacional en una de las principales competencias de judo que se celebran en el país.

ESCUELA DE JUDO NACO CELEBRA 50 AÑOS

La celebración adquiere un significado especial porque la Escuela de Judo Naco conmemora este año sus 50 años de fundación.

Durante cinco décadas, la institución ha formado varias generaciones de judocas, muchos de los cuales posteriormente han representado al país en competencias internacionales y contribuido al desarrollo de esta disciplina.

La Junta Directiva del Club Deportivo Naco, la Escuela de Judo y la Asociación de Padres de Judo Naco resaltaron la importancia de este aniversario, que coincide con la celebración de la tradicional copa internacional.

La competencia cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) y la Asociación de Judo del Distrito Nacional (Asojudina), además del respaldo de la Junta Directiva del Club Deportivo Naco y la Asociación de Padres de Judo.

PARTICIPACIÓN NACIONAL

Entre las asociaciones provinciales invitadas figuran Independencia, Azua, San Juan, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, El Seibo, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Duarte, Santiago, La Vega, La Altagracia, Pedernales, San José de Ocoa, Puerto Plata, La Romana, Samaná y Monte Cristi.

Los clubes y escuelas del Distrito Nacional invitados son Judo UASD, Club de Judo Casa Nacional, Club de Judo Villa Francisca, Club de Judo Bameso, Matsunaga Dojo, Kosen Dojo y Dimitrova Dojo.

La organización espera que la participación nacional e internacional convierta la edición 49 de la Copa Internacional de Judo Naco en una de las jornadas de mayor concurrencia y competitividad de la historia reciente del evento.

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