EU: A 25 años prisión condenan dominicana asesinó amiga

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FLORIDA.- A 25 años de prisión fue condenada la dominicana Gisselle Victoria González tras declararse culpable del asesinato en segundo grado de su amiga y compatriota Runy Leidy Medina Pacheco, quien viajó a Orlando a finales de 2022 para celebrar las fiestas navideñas y cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

La víctima fue reportada desaparecida el 27 de diciembre de ese año. La sentencia llega casi cuatro años después de la última vez que se supo de ella.

«Quiero pedirle perdón a la familia de Runy desde el fondo de mi corazón, desde lo más profundo. Yo también lo siento mucho, por un momento de enojo. Perdónenme, por favor», dijo González, de 44 años, ante el juez A. James Craner el miércoles pasado.

«Yo sé que no se la voy a devolver, pero perdónenme. En ese momento no era yo, no era yo. Yo todos los días quiero que esto sea un sueño y que yo voy a despertar de esa pesadilla y que todo va a volver a la normalidad. Lo siento», agregó.

González fue detenida en Hartford, Connecticut, el 7 de noviembre de 2024, luego de que los investigadores identificaran inconsistencias en su relato. Según medios estadounidenses, se había mudado a ese estado en medio de la investigación.

Medina Pacheco había viajado a Orlando con visa de paseo para las festividades de 2022. Las autoridades locales identificaron a González como la amiga que la acogió. Ambas vivían juntas en un complejo de apartamentos en Curry Ford Road.

Fue la propia González quien notificó la desaparición el 27 de diciembre, tras asegurar que desconocía su paradero desde hacía dos días.

Desde el inicio hubo sospechas sobre su posible participación, pero los detectives la descartaron en un primer momento por su disposición a cooperar. A medida que avanzó la investigación, dijeron haber descubierto numerosas inconsistencias en su versión.

Tras ejecutar una orden de allanamiento en su domicilio, la Policía informó que encontró evidencias de un incidente violento, aunque en ese momento no se identificaron sospechosos.

En una nota sobre el arresto, la Policía de Orlando indicó que reunió suficientes elementos para establecer causa probable y acusarla del asesinato, tras viajar a Hartford y realizarle una entrevista adicional.

LO QUE DICE LA INVESTIGACIÓN

Según relataron familiares de la víctima a Diario Libre tras la desaparición, ambas mujeres habían discutido por un dinero desaparecido y, desde entonces, no volvieron a saber de Medina Pacheco.

González finalmente reconoció ante los detectives que la sangre hallada en el apartamento que compartían pertenecía a «ella o a Runy», según la declaración jurada. También admitió haber robado aproximadamente 2,500 dólares a Medina Pacheco.

De acuerdo con ese documento, la Policía determinó que Medina Pacheco confrontó a González por el dinero desaparecido el día de Navidad, «lo que derivó en un altercado físico entre ambas».

Los investigadores creen que González mató a Medina Pacheco durante la pelea y luego «tomó medidas, incluyendo limpiar la sangre de Runy, en un intento por obstaculizar cualquier investigación sobre su desaparición».

«DIOS ES QUE SANA LAS HERIDAS»

«A la persona que le quitó la vida a mi hija yo no la odio, no siento nada de rencor por ella, porque es Dios que sana las heridas, Dios es que da las fuerzas», dijo Elba Altagracia Pacheco de Medina, madre de Runy, quien se desmayó antes de tomar la palabra durante la audiencia.

«Lo demás vamos a dejárselo a Dios. No quiero tener esa herida ahí pensando en esa señora todo el tiempo que le quitó la vida a mi niña, que era su mejor amiga, que es lo que no entiendo», agregó.

«Es grande cuando a ti te dejan las manos vacías», concluyó.

SIN RASTRO DE LOS RESTOS

La sentencia marca un desenlace judicial en un caso que conmocionó tanto a la República Dominicana como a la comunidad criolla en Orlando. Sin embargo, las autoridades aún no han podido localizar el cuerpo de Medina Pacheco.

En un mensaje compartido con esta redacción, un familiar de la víctima afirmó que González «destruyó su cuerpo con una sierra eléctrica y llevó las partes a diferentes lotes de basura».

Tras la comparecencia, uno de los primos de Medina Pacheco declaró a News 6 que su familia sigue reclamando respuestas sobre el paradero de los restos.

La pena de 25 años impuesta por el juez incluyó un crédito de 665 días por el tiempo que González ya había permanecido detenida.