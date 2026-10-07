Dominicana Marileidy Paulino nominada Atleta Mundial 2026

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Montecarlo, 7 oct.- La dominicana Marileidy Paulino y el brasileño Alison dos Santos se encuentra en la lista de 20 nominados a los galardones de Atleta Mundial del Año, anunciada hoy por la Federación Internacional de atletismo (World Athletics).

Paulino ganó el título de los 400 metros planos en el Ultimate Championship, consiguió la mejor marca mundial del año y el récord de la Liga de Diamante y se mantuvo invicta en ocho carreras.

Por su parte, Dos Santos estableció un récord mundial en los 400 metros con vallas y ganó el título del orbe, además de dominar sus 11 carreras del año, incluida la final de la Liga de Diamante.

En la rama femenina se incluyen además la fondista etíope Tigst Assefa, ganadora de los Maratones de Berlín y Londres, esta última donde estableció un récord mundial, y la española María Pérez, recordista ecuménica de media maratón de marcha.

También competirán por el galardón entre las damas la mediofondista suiza Audrey Werro, la jabalinista china Yan Ziyi y la martillista canadiense Camryn Rogers.

Completan el listado femenino las estadounidenses Chase Jackson (balista), Melissa Jefferson-Wooden (velocista) y Masai Russell (vallista corta), y la fondista keniana Agnes Ngetich.

La relación varonil la encabeza nuevamente el pertiguista sueco Mondo Duplantis, quien mejoró su récord mundial y ganó los títulos planetario y europeo de la campaña. También fueron nominados los estadounidenses Kenneth Bednarek (velocista) y Jaâ€ÖKobe Tharp (110 con vallas), el discóbolo esloveno Kristjan ÄŒeh, el triplista italiano Andy Díaz y el corredor botswanés Collen Kebinatshipi.

Los otros integrantes de la lista son el mediofondista británico Josh Kerr, el maratonista keniano Sabastian Sawe y el jabalinista Rumesh Tharanga Pathirage, de Sri Lanka.

Estos nominados fueron seleccionados por un panel internacional de expertos en atletismo, y los ganadores en cada categoría se conocerán en la ceremonia que se celebrará en Mónaco el venidero 29 de noviembre.

Luego de una votación que incluye a expertos, aficionados, atletas y periodistas se recortará a seis finalistas (tres en cada sexo) que se anunciarán los días 10 y 11 de noviembre.

Otros galardones que se entregarán durante la ceremonia incluyen los premios a la Estrella Emergente (masculina y femenina), al Entrenador del Año, al Premio del Presidente y, por primera vez, al Momento del Año.

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