FP cuestiona Presupuesto 2027 por endeudamiento y gasto

SANTO DOMINGO.– El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos (SAE) de Fuerza del Pueblo (FP), cuestionó el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 y afirmó que aumenta el endeudamiento y el costo financiero, mientras reduce el espacio para inversión y gasto social.
Al presentar el análisis “Seis veces NO: un presupuesto que se endeuda para todo, menos para la gente”, sostuvo que de cada RD$100 financiados mediante bonos y préstamos, RD$81 se destinan a intereses, subsidios y obligaciones del Tesoro, mientras solo RD$19 llegan a proyectos y programas ministeriales.
De los RD$398,228 millones financiados con crédito interno y externo, RD$228,579 millones corresponden a intereses y comisiones, RD$95,000 millones a subsidios y obligaciones del Tesoro y RD$74,649 millones a proyectos.
Ng Cortiñas señaló que la deuda del Sector Público No Financiero subiría de 46.2% a 46.8% del PIB, mientras los intereses representarían 23.3% de los ingresos del Gobierno Central.
También cuestionó que el gasto primario aumente 9.9%, por encima del límite de 7.5% establecido por la regla fiscal, y advirtió que el ahorro corriente negativo de RD$70,452 millones implica recurrir a financiamiento para cubrir parte del funcionamiento estatal.
El dirigente opositor indicó además que la inversión pública directa pierde peso, las funciones sociales bajan de 45.5% a 45.1% del gasto y las transferencias directas a los hogares disminuyen de 4.1% a 3.6%.
Criticó que el Servicio Nacional de Salud destine RD$79.60 de cada RD$100 a personal y apenas RD$2.20 a medicamentos.
Finalmente, cuestionó la asignación de RD$1,750.9 millones a los partidos políticos, la mitad de lo establecido por la Ley 20-23, y llamó al Congreso a vigilar la ejecución presupuestaria antes de las primarias.
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