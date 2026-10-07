NY: Dan de alta a detective dominicano apuñalado en El Bronx

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NUEVA YORK.- Fue dado de alta el detective dominicano José Mercedes, quien fue apuñalado siete veces durante un atraco en El Bronx.

Mercedes, con 10 años de servicio en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y asignado a la comisaría 44, salió la noche del lunes en silla de ruedas del Centro Médico Jacobi, en Morris Park, entre aplausos y saludos de decenas de sus compañeros. Gaitas sonaron mientras abandonaba el centro médico.

Con una sonrisa, el detective se levantó de la silla al salir del hospital y levantó el pulgar en señal de aprobación ante la multitud de agentes congregados para acompañarlo.

Según The New York Post, Mercedes se encontraba fuera de servicio el viernes por la tarde cuando fue atacado en Norwood. Estaba vaciando el maletero de su vehículo cuando dos hombres que se desplazaban en una bicicleta eléctrica intentaron arrebatarle una cadena de oro.

El detective se resistió y trató de defenderse. De acuerdo con la Policía, los agresores lo apuñalaron varias veces antes de arrancarle la cadena del cuello. Imágenes captadas en el lugar lo mostraron sangrando profusamente antes de ser trasladado de emergencia.

BUSCAN A DOS SOSPECHOSOS

La Policía de Nueva York busca a dos individuos hasta el momento no identificados. Según las fuentes, al menos uno de ellos estaría involucrado en el robo previo de una motocicleta. No está claro si lograron sustraer pertenencias del detective.

Una persona de interés fue detenida el viernes por la noche, aunque no se cree que haya sido quien apuñaló a Mercedes, indicaron fuentes consultadas por The Post.

La cuenta de Crime Stoppers del NYPD publicó el sábado una fotografía de los sospechosos. En la imagen se observan dos hombres en motocicleta: el conductor, vestido con un jersey azul y pantalones oscuros, con lo que parecen ser rastas; y el pasajero, sin camiseta, con pantalón negro, tenis rojos y el pelo trenzado.

Fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el sur por la avenida Rochambeau.

Las autoridades solicitan a cualquier persona con información sobre el ataque que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para atención en español, al 1-888-57-PISTA (74782). También se puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers o de la cuenta @NYPDTips en X.