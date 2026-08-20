Petróleo se dispara de nuevo y alcanza máximos de 3 semanas

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El petróleo ha vuelto a tensionarse en medio de las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán.

El precio del crudo Brent subió este jueves por encima del 2% y supera los 93 dólares por barril mientras que el West Texas sobrepasa los 86 dólares.

Tras el estancamiento de las negociaciones de paz en Oriente Medio, el precio del petróleo ha subido un 17% solo en la última quincena. Este fuerte repunte llevó los precios a tocar este jueves sus máximos de las últimas tres semanas.

Un nuevo escenario de vulnerabilidad para el sector energético que se produce por el colapso definitivo de la tregua diplomática entre Washington y Teherán con el telón de fondo del último mensaje lanzado por el inquilino de la Casa Blanca que ha prometido un «estrangulamiento total» a una economía iraní ya de por si maltrecha.

Para ello, Trump pretende usar su departamento del Tesoro para la persecución total a la flota fantasma, a las exportaciones de petróleo iraníes y sus socios preferentes como China.

sp-am