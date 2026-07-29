Aguaceros y altas temperaturas en parte de la Rep. Dominicana

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- La aproximación de una onda tropical, combinada con una vaguada, provoca este martes aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias de República Dominicana, mientras que las altas temperaturas continuan generando una elevada sensación térmica, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Según el organismo, en la tarde las lluvias son más frecuentes en las provincias de Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Elías Piña y Dajabón, debido al aporte de humedad asociado a la onda tropical, sumado a los efectos locales y la incidencia de una vaguada.
RECOMENDACIONES
El Indomet reiteró la recomendación de evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera, al advertir que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a las elevadas temperaturas.EFE
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