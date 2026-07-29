Cuba marcará este miércoles un nuevo récord de apagones

LA HABANA.- Cuba marcará este miércoles un nuevo récord de cortes eléctricos, con un apagón que dejará sin servicio de forma simultánea al 74 % de la isla en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).
Se trata de la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022. Los máximos anteriores, de 72 %, se alcanzaron el 5 y el 17 de julio de este mismo mes.
El nuevo récord coincide con la celebración en La Habana de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el parlamento unicameral.
PROFUNDA CRISIS ENERGÉTICA
La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.
el agravamiento de escasez… de servicio de… energia eléctrica… es una medida que… la ONU, ha calificado… contrario al derecho internacional… sobre cuba… y a la esclavitud… que este régimen… tiene al pueblo… no es calificado… por esta porquería… de ONU…
LO QUE NO DICE LA LETRINA ES QUE CUBA ESTA MODERNIZANDO SU SISTEMA ELECTRICO Y PO ESO ESTAN HABIENDO TANDOS APAGONES….LOS CHINOS ESTAN CONTRUYENDO SISTEMAS SOLARE EN CUBA…PRENSA ****….EN CUBA LA LUZ ES GRATIS…PRENSA ****
UN APAGÓN que afectará al 74% de los cubanos es y son todos los jodidos que no tienen derecho a disfrutar del territorio que DIOS les dió,porque desde hace 70años unos HJDLAGPTA HIJOS DE PE. RRA se los han arrebatado.
DIOS mío cuando intercederás para que los GORILAS HJDLAGPTA que han secuestrado al noble pueblo cubano se pudran en el MI ER DE RO DEL AVERNO.
Ya no encuentran Aquien suparle las sangres sandijuelas