Cuba marcará este miércoles un nuevo récord de apagones

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA HABANA.- Cuba marcará este miércoles un nuevo récord de cortes eléctricos, con un apagón que dejará sin servicio de forma simultánea al 74 % de la isla en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Se trata de la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022. Los máximos anteriores, de 72 %, se alcanzaron el 5 y el 17 de julio de este mismo mes.

El nuevo récord coincide con la celebración en La Habana de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el parlamento unicameral.

PROFUNDA CRISIS ENERGÉTICA

La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.