Aumentan a 18 los muertos por terremoto 7.1 Japón el martes

TOKIO, 29 de julio 2026 (EFE).- Los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón ascienden ya a 18, según datos del Gobierno central y de la prefectura de Kumamoto, mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj este miércoles para encontrar supervivientes atrapados bajo escombros de edificios.,

A los 13 muertos avanzados a primera hora por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se añaden ahora otros cinco por el derrumbe de una chimenea en la planta de Yatsushiro de Nippon Paper Industries, según informó un portavoz de la prefectura de Kumamoto en una rueda de prensa.

Además, cuatro personas podrían permanecer enterradas bajo los escombros, añadió el portavoz local.

Entre los fallecidos por el terremoto, que alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa y tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto la tarde del martes, se incluyen tres personas que se encontraban en un centro comercial operado por la cadena Aeon.

El presidente de la cadena, Akio Yoshida, precisó en una rueda de prensa que otras tres personas se encuentran aún desaparecidas y las labores de rescate continúan.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, subrayó sin embargo las dificultades de las autoridades para presentar una cifra clara de desaparecidos, en una rueda de prensa que tuvo lugar prácticamente al mismo tiempo que la comparecencia de Yoshida.

«En este momento no estamos en condiciones de precisar con certeza cuántas personas se encuentran allí», dijo Kihara, preguntado por las personas atrapadas bajo los escombros en el centro comercial.

CARRERA CONTRARELOJ

«Han transcurrido más de 20 horas desde el desastre, pero aún hay personas esperando ayuda y es una verdadera carrera contrarreloj», dijo Takaichi en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Las autoridades japonesas han desplegado a miles de efectivos para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate, subrayó Takaichi, con unos 4.600 soldados de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), 2.000 pertenecientes a la Policía y unos 1.410 bomberos.

«Estamos evaluando la situación de nuestra capacidad de respuesta. Solicitamos a cada unidad operativa que continúe aumentando su personal y equipo», urgió la primera ministra.

CIENTOS DE HERIDOS Y CASI 9000 EVACUADOS