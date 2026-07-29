Arrestan joven con fusil asalto en Desfile Dominicano Bronx

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NUEVA YORK.- Un adolescente de 19 años portando un fusil de asalto fue una de las 16 personas detenidas por delitos relacionados con armas de fuego durante el Desfile del Día Dominicano celebrado el domingo en El Bronx.

A Maleek Drakeford se le imputaron cuatro cargos de posesión ilegal de armas.

El rifle presentaba alteraciones que dificultaban su rastreo y no están claras cuáles eran sus intenciones. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que los procesados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

OPERATIVO EN GRAND CONCOURSE

Las detenciones se produjeron durante la 37.ª edición anual del desfile y las celebraciones posteriores a lo largo de Grand Concourse, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

No se identificaron las otras personas arrestadas.

La Policía señaló que no se registraron tiroteos.

En total se retiraron 16 armas de fuego de las calles, destacó PIX11 News.

Las imágenes de las cámaras corporales mostraron a Drakeford intentando huir antes de que los agentes lo derribaran y le incautaran el fusil, que llevaba en la cintura.

ARRESTO MÁS INQUIETANTE

Según amNY.com, ese fue el arresto más inquietante de todos y se produjo hacia el final de la noche. El joven había sido visto con el arma en Tudor Place y Walton Avenue alrededor de las 9:17 p.m. Cuando los agentes se acercaron, intentó huir pero fue detenido y llevado al suelo. Luego, los policías sacaron el arma de una bolsa negra que llevaba.

CONTEXTO VIOLENCIA

Los arrestos se produjeron horas después de que William Ferrer fuese detenido el domingo por la mañana tras un tiroteo ocurrido el sábado, poco antes de las 5 p.m., cerca de Elliot Place y Walton Avenue, en el que murió el niño Jacob Freytes, de 12 años, y resultaron heridos otros dos hombres.

Además, Luis Agüero, de 24 años, está siendo buscado como sospechoso de haber matado en un tiroteo al DJ Yeimy Gabriel Reyes en el sótano de un restaurante en El Bronx el 16 de julio. Previamente este mes, Kinu Rochford, de 35 años, fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por el crimen.