Ve Gobierno PRM trabaja para que FP ó PLD ganen elecciones

Yanet Camilo hizo el señalamiento este 28 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– La presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Yanet Camilo, afirmó este martes que las actuaciones del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) están favoreciendo políticamente al expresidente Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

“El PRM está trabajando para que la Fuerza del Pueblo sea gobierno. No son Leonel Fernández ni Omar Fernández quienes están haciendo campaña; es el PRM que se la está haciendo, y también al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, expresó.

Durante una entrevista en el programa Ahora por la Mañana, que se transmite por Súper Siete 107.7 FM, Camilo sostuvo que el oficialismo ha asumido un papel que, a su juicio, beneficia a sus adversarios políticos.

COMPARA GESTIONES DEL PLD Y DEL PRM

La dirigente perredeísta manifestó que, al comparar las ejecutorias gubernamentales del PLD con las del actual Gobierno, considera que las administraciones peledeístas presentan un balance más favorable.

Asimismo, señaló que el PRM ha incurrido en prácticas que anteriormente cuestionó dentro del PRD durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado.

Camilo también aseguró que la dirigencia del partido oficialista se resiste a realizar cambios internos, situación que, según dijo, mantiene a esa organización “secuestrada”.

En otro orden, afirmó que ninguna organización política tiene asegurada una victoria en primera vuelta en los comicios presidenciales de 2028.

Indicó que coincide con los resultados de una encuesta divulgada por ACDMEDIA, la cual proyecta un escenario de segunda vuelta electoral.

“Estoy convencida de que ningún partido ganará solo las próximas elecciones”, concluyó.

an/am