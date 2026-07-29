NY: Ávila Chevalier y Mamdani piden independencia P. Rico

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NUEVA YORK.- Los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) se sumaron al llamado del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y de la candidata socialista al Congreso Darializa Ávila Chevalier a favor de la independencia de Puerto Rico, según destaca El Diario NY.

El pronunciamiento se da en medio del ascenso del ala socialista en Nueva York, que logró una barrida en las primarias demócratas con el triunfo de los candidatos respaldados por Mamdani.

ÁVILA CHEVALIER, FIGURA CLAVE DEL MOVIMIENTO

Ávila Chevalier, de 32 años, afrolatina de clase trabajadora, egresada de Columbia y organizadora comunitaria, es descrita como una de las voces más orgánicas del movimiento por Palestina, por la abolición del ICE y por la justicia económica.

La aspirante al Distrito 13, que retó al veterano congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano, ha hecho de la defensa de los inmigrantes y de la autodeterminación de los pueblos una de sus banderas. Su plataforma incluye vivienda asequible, salud universal, fin de las deportaciones y cese del apoyo militar a Israel.

Como ella, Claire Valdez y el propio Mamdani pertenecen a DSA, organización que Mamdani sigue definiendo como su «hogar político».

Mamdani la respaldó públicamente en MS NOW, destacando su activismo «para conseguir la liberación de nuestros vecinos de la custodia indebida de ICE y en la primera línea de la batalla por la asequibilidad».

OLA SOCIALISTA EN NY

El avance de Ávila Chevalier y Valdez, ambas respaldadas por Mamdani y por DSA, fue interpretado como un golpe directo al establishment demócrata y como una señal del giro a la izquierda entre las bases, especialmente entre jóvenes, latinos y votantes de Harlem, Alto Manhattan y El Bronx.

Tras las victorias, simpatizantes corearon «DSA, DSA» en las celebraciones, y la organización anunció que busca replicar el modelo de Nueva York a nivel nacional.

El debate sobre Puerto Rico se ha colado en esa agenda: para Ávila Chevalier y sus aliados, la independencia es parte de la misma lucha por la libertad que defienden frente al militarismo, la crisis de vivienda y las políticas migratorias de mano dura.