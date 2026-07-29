Gremio exige al CNSS triplicar la cobertura de los medicamentos

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SANTO DOMINGO.– La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (ASONAFISS) depositó este martes una instancia formal ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en la que solicita una serie de reformas para fortalecer la protección de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), entre ellas aumentar la cobertura anual de medicamentos ambulatorios y actualizar el Plan Básico de Salud.

El consultor jurídico de la entidad, Máximo Calzado, junto al presidente, Joel Rodríguez, explicó que las propuestas buscan responder a las dificultades que enfrentan miles de afiliados para acceder oportunamente a medicamentos y servicios de salud.

Entre las principales medidas planteadas figura elevar la cobertura anual de medicamentos de RD$12,000 a RD$30,000, establecer que el monto asignado sea acumulativo para permitir el uso de balances no consumidos en años posteriores y garantizar la cobertura simultánea de medicamentos complementarios prescritos para una misma enfermedad, aun cuando compartan principios activos, siempre que exista justificación médica.

Asimismo, ASONAFISS solicitó la convocatoria de un diálogo nacional que incluya a representantes de los afiliados, sociedades médicas, colegios profesionales, Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y demás actores vinculados al sistema.

ADVIERTEN SOBRE MOVILIZACIONES

El presidente de ASONAFISS, Joel Rodríguez, informó que la organización espera una respuesta del CNSS y advirtió que, de no registrarse avances, iniciará un plan de movilizaciones a partir del próximo lunes.

Rodríguez llamó a la clase política, partidos de oposición y organizaciones sindicales a respaldar las demandas, al considerar que la mejora de las prestaciones del SDSS impacta directamente a millones de trabajadores y sus familias.

Indicó que las acciones contemplan piquetes pacíficos frente a las principales ARS del país y reiteró la necesidad de revisar el modelo de financiamiento para garantizar mayores beneficios y servicios de calidad a los afiliados.

an/am