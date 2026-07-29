La República Dominicana y el valor de mil medallas en los JCC

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Santo Domingo, 29 jul.- La República Dominicana alcanzó las mil medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un hito que trasciende el brillo de una presea más.

Es la confirmación de una trayectoria construida desde su debut en Barranquilla 1946, cuando comenzó un camino que hoy la ubica entre las naciones con mayor tradición en la cita multideportiva más antigua del mundo.

La marca llegó, además, en una edición especial. Santo Domingo vuelve a ser sede de los Juegos justo en el año de su centenario, una coincidencia que dota de mayor simbolismo a un logro alcanzado frente a su público.

Durante décadas, el país encontró en disciplinas como el atletismo, el boxeo, el levantamiento de pesas, el judo, el taekwondo y el voleibol algunas de sus mayores fuentes de alegría.

Cada ciclo olímpico fue incorporando nuevos protagonistas y fue ampliando el mapa de deportes capaces de subir al podio.

Las dos medallas de bronce conquistadas este domingo por Francesca Pigozzi en esquí náutico completaron la cifra histórica, mientras que el oro de Wilfrido de la Cruz en taekwondo recordó que la cosecha local crece y se renueva con nuevas figuras.

De la Cruz otorgó este domingo la tercera medalla de oro a su país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al imponerse en la final de los -54 kilos del torneo de taekwondo ante el hondureño Derek Midence por 2-0, en una pelea disputada en el Pabellón de Combates del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Pero las mil preseas de diferente color no pertenecen solo a quienes las ganaron. También son el resultado del trabajo silencioso de entrenadores, médicos, fisioterapeutas, dirigentes, familias y de todos los que durante años apostaron por el desarrollo del deporte nacional.

La cifra, más que un punto de llegada, constituye un nuevo punto de partida. El desafío para la República Dominicana será transformar este logro en un impulso para fortalecer la formación de atletas, ampliar la práctica deportiva y mantener la competitividad internacional.

Cuando el 8 de agosto próximo concluyan los Juegos de Santo Domingo 2026, el número ya no será mil. Será mayor. Y cada nueva presea seguirá escribiendo una historia que comenzó hace 80 años y que aún tiene muchas páginas por delante.

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