Estadio Moca 85 está listo para torneo fútbol de los JCC 2026

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MOCA.– La ciudad de Moca se prepara para convertirse nuevamente en escenario del deporte regional al acoger el torneo de fútbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuyas competencias se celebrarán en el Estadio Moca 85 del 29 de julio al 5 de agosto.

El Venue Manager de la sede, arquitecto Rodolfo Guzmán Lara, informó que las instalaciones se encuentran listas para recibir a las delegaciones participantes, luego de completar los trabajos de acondicionamiento requeridos para un evento de carácter internacional.

En la rama masculina competirán las selecciones de Panamá, Colombia, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, México y República Dominicana. En tanto, el torneo femenino contará con la participación de Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Puerto Rico, Jamaica, Colombia, México y el país anfitrión.

El Estadio Moca 85 ha recibido los últimos ajustes para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por las autoridades deportivas internacionales, luego de ser inspeccionado y certificado por una delegación técnica de Concacaf.

DELEGACIÓN VENEZOLANA DESTACA EL ESCENARIO

La selección femenina de Venezuela visitó las instalaciones y elogió tanto el terreno de juego como la infraestructura del recinto. Su director técnico, Ricardo Vélez, valoró positivamente la organización y agradeció la hospitalidad brindada por el Comité Organizador de Santo Domingo 2026 durante su estancia en República Dominicana.

ENTRADA GRATUITA PARA EL PÚBLICO

El Comité Organizador resaltó que las competencias serán gratuitas, permitiendo a miles de aficionados disfrutar de encuentros de alto nivel y respaldar a los atletas nacionales en el principal evento multideportivo de Centroamérica y el Caribe.

PRIMERA JORNADA DE COMPETENCIAS

La actividad del fútbol femenino iniciará este miércoles 29 de julio con dos partidos correspondientes al Grupo A. A las 4:00 de la tarde, Costa Rica enfrentará a Venezuela, mientras que República Dominicana se medirá a El Salvador a las 7:00 de la noche en el encuentro de cierre de la jornada.

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