Juan Soto espera jugar otra vez con NY Mets esta temporada

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NUEVA YORK — El toletero dominicano de los New York Mets, Juan Soto, afirma que espera volver a jugar esta temporada, incluso después de ser incluido en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla izquierda.

“Sí, 100%”, manifestó Soto el lunes cuando le preguntaron sobre su regreso esta temporada, dos días después de ser colocado en la lista de lesionados.

El cinco veces All-Star ingresó en la lista de lesionados por segunda vez el sábado, después de que las imágenes revelaran una distensión de grado 2. Se espera que la lesión lo mantenga fuera por más tiempo que los 15 juegos que se perdió en abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

“Lo estamos tomando semana a semana, día a día”, comentó Soto antes del primer juego de una serie de tres partidos contra Atlanta Braves. “Estamos tratando de ver cómo me siento. Definitivamente soy lo suficientemente joven como para recuperarme rápido. Así que no sabemos cómo me voy a sentir mañana, pasado mañana”.

El mánager interino de los Mets, Andy Green, dijo que el plan es que Soto se recupere por completo antes de hablar de un calendario para su regreso.

“Creemos que los plazos encajan de manera que queda suficiente temporada como para que valga la pena recuperar a uno de tus mejores jugadores en el terreno y salir a ganar partidos de béisbol”, señaló Green.

Soto recibió dos bases por bolas ante el abridor de Los Ángeles Dodgers, Roki Sasaki, durante la derrota 4-2 del viernes por la noche en Citi Field, antes de ser reemplazado por el bateador emergente dominicano Jorge Polanco en la sexta entrada, con el marcador empatado 1-1.

Soto batea para .283 con 21 jonrones, 52 carreras impulsadas y un OPS de .947 en 84 juegos, en su segunda temporada con los Mets. No jugó en la derrota 4-3 del miércoles en Milwaukee, pero volvió a la alineación el viernes después de que los Mets tuvieran un día libre.

“Esperábamos algo porque definitivamente estaba pasando por mucho”, expresó Soto. “Tenía mucho dolor, pero seguí empujando”.

Único All-Star de los Mets, que están en el último lugar, esta temporada, Soto salió del primer juego del equipo después del receso en la octava entrada el 16 de julio en Filadelfia. New York descansó al día siguiente, y él regresó a la alineación como bateador designado el sábado y el domingo contra los Philadelphia Phillies. Jugó en el jardín izquierdo el lunes pasado en Milwaukee y fue el bateador designado el martes.

“Estoy tratando de salir ahí y ayudar a mi equipo a ganar partidos, así que lo que sea necesario”, dijo Soto. “A veces es difícil. Esperábamos que fuera al revés y que yo mejorara, estuviera más sano y pudiera seguir”.

Los Mets (44-62) tienen marca de 4-13 durante las estancias de Soto en la lista de lesionados. Debido a una distensión en la pantorrilla izquierda que dejó fuera al boricua Francisco Lindor durante dos meses, los Mets han tenido a su campocorto y a Soto juntos en la alineación en 28 juegos esta temporada.

Si Soto regresa, el roster de los Mets podría verse diferente con la fecha límite de cambios del 3 de agosto acercándose.

“Nunca esperábamos estar en este tipo de situación a estas alturas”, comentó Soto. “Siempre confié en que teníamos el talento para darle la vuelta y competir este año”.

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