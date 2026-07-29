Dominicana: país de Fe y diversidad espiritual

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Por Lemay Padrón Oliveros (enviado especial)

Santo Domingo, 28 jul (Prensa Latina) Enclavada en el corazón del Caribe, la República Dominicana se presenta no solo como un paraíso turístico de playas doradas y montañas exuberantes, sino también como un vibrante mosaico de fe y espiritualidad.

Esta tierra donde confluyen diversas culturas desde tiempos ancestrales se distingue por su profunda religiosidad y la presencia de múltiples denominaciones religiosas que coexisten en armonía, reflejando una riqueza espiritual única y fascinante.

La historia dominicana está marcada por un sincretismo religioso que ha moldeado la identidad cultural del país desde la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XV, cuando el cristianismo, principalmente en su vertiente católica, se estableció como la religión predominante.

Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta fe ha convivido con creencias indígenas y africanas, dando origen a prácticas y rituales que enriquecen el panorama espiritual nacional.

CATOLICISMO SIGUE SIENDO LA FE MAYORITARIA

Hoy el catolicismo sigue siendo la fe mayoritaria, pero otras denominaciones cristianas, como el protestantismo evangélico, han experimentado un crecimiento significativo, reflejando cambios sociales y culturales en la población.

Más allá del cristianismo, Dominicana alberga una variedad impresionante de creencias y prácticas espirituales, con muchísimos santuarios, templos y centros de oración de diferentes confesiones diseminados por todas sus ciudades y pueblos, tanto grandes catedrales como pequeñas capillas.

También sobreviven tradiciones populares que mantienen viva la conexión entre lo tangible y lo divino, como la santería y el vudú, herencias de la diáspora africana.

El papel de la fe en la vida cotidiana de los dominicanos es indiscutible, y en cualquier esquina te puedes encontrar clases gratuitas de la Biblia y mensajes religiosos en paradas, autos y establecimientos comerciales.

Las celebraciones como la Semana Santa, la Navidad y fiestas patronales, son momentos de reunión y reafirmación colectiva de valores y tradiciones, al implicar a la mayoría de los ciudadanos.

En este crisol de religiones y creencias, cada dominicano encuentra su camino para conectar con lo trascendente, haciendo de la isla no solo un destino turístico, sino un espacio vibrante de esperanza, fe y diversidad espiritual.

to/lp