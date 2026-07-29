Acosta pide Abinader ampliar programas sociales Gobierno

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta solicitó al presidente Luis Abinader ampliar los programas sociales del Gobierno como una vía para fortalecer la política nacional de lucha contra el hambre y la pobreza extrema.

El dirigente político destacó que las iniciativas de asistencia social han permitido que millones de dominicanos mejoren sus condiciones de vida mediante el acceso a alimentos, educación y servicios de salud.

Acosta Moreta afirmó que continuar trabajando en las comunidades más vulnerables constituye una necesidad nacional, por lo que consideró necesario reforzar las políticas de apoyo dirigidas a las familias de menores ingresos.

Indicó que debe mantenerse y ampliarse la entrega de alimentos crudos y elaborados para garantizar la seguridad alimentaria de sectores que dependen de la asistencia estatal para cubrir sus necesidades básicas.

RECONOCE AVANCES CONTRA EL HAMBRE

El presidente de la UDC valoró los esfuerzos del mandatario Luis Abinader en la reducción de la pobreza extrema y afirmó que los resultados obtenidos reflejan un compromiso sostenido con la población más necesitada.

Señaló que el reconocimiento internacional otorgado tras superar los parámetros de hambre cero establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) representa un incentivo para continuar fortaleciendo las acciones sociales.

Luis “El Gallo” aseguró que la UDC mantiene como prioridad la defensa de los sectores pobres y marginados del país, al tiempo que llamó a mantener una política permanente de asistencia para evitar que ciudadanos enfrenten situaciones de inseguridad alimentaria.

“Mientras haya un dominicano que se acueste sin cenar, debemos seguir trabajando sin descanso para combatir el hambre y la miseria”, expresó.

an/am