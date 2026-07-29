Bartender Noé Encarnación gana Copa Nacional Coctelería

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SANTO DOMINGO.- El bartender dominicano Noé Encarnación se coronó campeón de la Copa Nacional de Coctelería 2026, organizada por la Unión Nacional de Bartenders de la República Dominicana (UNABAR).

También será el representante oficial del país en el Mundial de Coctelería de la International Bartenders Association (IBA) 2027, que se celebrará en Croacia.

El certamen reunió a 81 bartenders de distintas regiones del país, quienes participaron en un proceso de clasificación dividido en tres jornadas eliminatorias realizadas en Santo Domingo y Santiago.

De ese grupo, 30 competidores avanzaron a la gran final celebrada en el Salón Ámbar del Hotel Dominican Fiesta.

Los finalistas demostraron sus habilidades en las categorías Aperitivo, Digestivo y Long Drink, con propuestas evaluadas por un jurado especializado que tomó en cuenta creatividad, técnica, presentación, sabor y conexión con el público.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

Encarnación, representante de Santo Domingo, obtuvo el primer lugar con su cóctel “Onix”, en la categoría Digestivo, alcanzando 490 puntos. El segundo puesto fue para Luis Miguel González, del Cibao, con “Raíz Dominicana” (479 puntos), mientras que Juan Félix Batista Castillo, de Punta Cana, logró la tercera posición con “Capicúa” (475 puntos).

El cuarto lugar correspondió a Cristóbal Estévez Montaño, con “Raíces Doradas” (465 puntos), y el quinto a María Bonilla, con “Esencia Dominicana” (449 puntos).

Además, UNABAR entregó reconocimientos especiales a destacados participantes. Luis José Fuentes fue elegido Bartender Influencer, mientras que Carlos Antonio Montero recibió el premio People’s Choice.

Durante la jornada también se desarrollaron las masterclasses “El whisky escocés”, impartida por Arturo Savage, y “La importancia de las habilidades blandas para alcanzar el éxito en la industria”, a cargo de Otto Flores.

an/am