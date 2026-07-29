Silencio en Pausa regresa con historia de fragilidad emocional

SANTO DOMINGO.– Tras una exitosa primera temporada y el reconocimiento de la crítica especializada, la obra teatral “Silencio en Pausa” regresa a los escenarios con presentaciones los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Escrita y dirigida por Richarson Díaz y protagonizada por Aileen Said Ceballos, la pieza propone una mirada profunda a temas humanos y contemporáneos como la ansiedad, el desgaste emocional, la presión social y el esfuerzo por mantener una apariencia de normalidad cuando la realidad interna se desmorona.

UNA HISTORIA ÍNTIMA SOBRE LOS LÍMITES EMOCIONALES

La trama inicia con una escena inquietante: una mujer aparece inmóvil en el suelo. Tiene un esposo, dos hijas y un plan de fuga, pero también guarda un secreto que marcará el desarrollo de la historia.

A partir de ese momento, el público es llevado por un recorrido emocional donde recuerdos, sentimientos y una percepción alterada de la realidad revelan un instante crucial: el momento en que resulta imposible continuar ocultando el dolor.

La producción, lejos de ofrecer respuestas simples, invita a reflexionar sobre las luchas silenciosas que enfrentan muchas personas y la vulnerabilidad que puede existir detrás de una vida aparentemente estable.

UNA PROPUESTA TEATRAL CON SELLO DOMINICANO

Desde su estreno, “Silencio en Pausa” ha sido destacada por la calidad de su dramaturgia, la dirección y la interpretación de Aileen Said Ceballos, consolidándose como una de las propuestas teatrales dominicanas más relevantes de los últimos años.

La nueva temporada coincide con la celebración de los 18 años de Teatro PiedePuente, compañía fundada en 2008 y reconocida por desarrollar obras con enfoque social y humano.

El equipo artístico está integrado por Richarson Díaz (dramaturgia y dirección), Fidel López (escenografía), Jeuddys Hernández (asistencia de dirección), Iván Mejía (fotografía y audiovisuales), Julio Núñez (iluminación) y Amin Toribio (diseño gráfico).

Las funciones serán viernes y sábado a las 8:30 de la noche y domingo a las 7:00 de la noche. Las boletas tienen un costo de RD$1,000 y están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y en boleteria.com.do.