Haití prevé crecimiento de un 0,2 por ciento para 2026-2027

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Puerto Príncipe, 20 ago.- El gobierno haitiano prevé para el lapso 2026-2027 un crecimiento económico estimado en un 0,2 por ciento, según una llamada Carta Marco Presupuestaria enviada a «los funcionarios autorizados», publica un diario local.

El documento sobre las directrices clave para dicho periodo, firmado por el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, contempla «una tasa de inflación del 15,8 por ciento y un ligero aumento de la carga tributaria del 4,4 por ciento», añadió el periódico Le Nouvelliste.

La Carta Marco Presupuestaria añade «importantes inversiones en las fuerzas de seguridad, la continuación del proceso electoral y el fortalecimiento de las instituciones democráticas», de acuerdo con la publicación.

El informe recuerda que la economía enfrenta «un entorno difícil», tras varios años de contracción económica, aunque el crecimiento del PIB real mejoró, del -4,2 por ciento en 2023-2021, al 2,7 por ciento en 2024-2025; y se espera disminuya al -1,5 por ciento en 2025-2026.

Dentro de este contexto -según la carta del Primer Ministro- el nivel del PIB real «sigue siendo significativamente inferior al observado antes de la reciente serie de crisis», con ejemplos significativos como los descensos presupuestarios de 2026.

Esos decrecimientos reflejan una pérdida significativa de la capacidad productiva, mientras la trayectoria de crecimiento descrita en la citada Carta Marco aún no refleja una recuperación sólida, sino, más bien, una estabilización gradual de la actividad económica.

Lo anterior depende en gran medida -señala el documento- «de lograr una mayor seguridad, una circulación más fluida de personas y mercancías por las principales carreteras, la recuperación de ciertos sectores, y una mejor ejecución de las inversiones públicas».

La estabilidad requiere también de implementar reformas fiscales y presupuestarias, y de orientar el presupuesto 2026-2027 hacia intervenciones que apoyen de forma sostenible la producción, el empleo, la infraestructura esencial y la recuperación regional.

Por su parte, la inflación, aunque se desacelera de forma gradual, sigue siendo alta y erosiona el poder adquisitivo, mientras las proyecciones siguen siendo frágiles, por los precios internacionales de productos básicos como la energía y los alimentos.

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