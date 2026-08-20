DGM detiene 1,868 extranjeros en varios operativos nacionales

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó la detención de 1,868 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un amplio operativo simultáneo realizado este miércoles 19 de agosto en 31 provincias y el Distrito Nacional.

Barahona encabezó las detenciones con 131 casos, seguida de Santo Domingo, con 118; La Vega, con 111, y Pedernales, con 110. En conjunto, estas cuatro demarcaciones concentraron 470 detenciones, equivalentes al 25.16 % del total.

De acuerdo con la DGM, sus agentes realizaron 1,624 detenciones, mientras que otras 244 personas fueron entregadas por el Ejército de República Dominicana (138) y la Policía Nacional (106).

Como parte del proceso establecido por la Ley General de Migración, las autoridades deportaron 1,359 extranjeros a través de los puntos de control fronterizo habilitados en Elías Piña, donde fueron procesados 548 casos; Dajabón, 404; Jimaní, 282, y Pedernales, 125.

Otras provincias con un número significativo de detenciones fueron Puerto Plata, con 102; Independencia, 99; Santiago, 83, y Elías Piña, 68.

Operativos en distintas regiones

En la zona sur, los operativos abarcaron diferentes comunidades de Barahona, entre ellas Paraíso, Juan Esteban, Bahoruco, Los Patos, Enriquillo, El Arroyo, Habanero, Fundación, Cabral, Polo, Peñón, Las Salinas, Vicente Noble, Canoa, Quita Coraza, Fondo Negro, Cachón, La Lista, La Guázara y los bateyes Algodón y El 9.

En el Gran Santo Domingo, las intervenciones se realizaron en El Almirante, Invivienda y Manoguayabo.

En la región Este, los operativos incluyeron distintos sectores de La Romana, entre ellos Villa Verde, San Carlos, Villa Hermosa, Savica, Villa Alacrán, Villa Pereira, barrio George y Romana del Oeste.

Asimismo, en El Seibo y Hato Mayor las autoridades realizaron intervenciones en los municipios cabecera y zonas aledañas.

En La Vega fueron intervenidos sectores como Villa Francisca, María Auxiliadora, La Laguna, Guaco, La Yaya y Barranca. Mientras que en Jarabacoa las acciones se concentraron en el centro del municipio, Paso Bajito, Barrio Blanco, Sabaneta, La Joya, Los Pomos y Pinar Quemado.

71 detenidos en San Cristóbal

La DGM informó además que en la provincia San Cristóbal fueron detenidos otros 71 nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Las acciones abarcaron sectores como El Muro, Yaguate, Los Rieles, Canastica, Palenque, Bajos de Haina, Lavapiés, Quita Sueño, Cambita y Garabito.

La institución indicó que estos operativos forman parte de los despliegues que realiza para hacer cumplir la legislación migratoria vigente y controlar la permanencia irregular de extranjeros en territorio dominicano.

of-am