Abinader respalda laboratorio semiconductores de la PUCMM

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader respaldó este jueves la propuesta de la PUCMM de crear un laboratorio de semiconductores de uso compartido entre universidades y destacó el desarrollo del primer microchip universitario dominicano como un avance tecnológico para el país.

El proyecto se vincula a la formación de capital humano para integrar a República Dominicana a la cadena de semiconductores, prioridad nacional establecida en el Decreto 324-24 y la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS).

Durante el evento «STEM Transforma RD: Innovación para construir el futuro», Abinader expresó su respaldo a la iniciativa y afirmó que este tipo de investigación es una de las finalidades fundamentales de las universidades.

Explicó que la iniciativa está alineada con la política de semiconductores del Gobierno y con la Meta 2036 de duplicar la economía mediante industrias de mayor valor agregado, mejores empleos y mayor incorporación de tecnología.

Felicitó al equipo de profesores, estudiantes y egresados que hizo posible el proyecto y subrayó que la investigación requiere eficiencia, paciencia y perseverancia. Aseguró que el Gobierno seguirá apoyando proyectos de formación tecnológica que impulsen industrias más sofisticadas y competitivas.

EL PRIMER MICROCHIP

El rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, resaltó que el país cuenta con base técnica y científica que debe convertirse en capacidades para diseñar soluciones propias.

El dispositivo fue diseñado y verificado por la universidad y fabricado en silicio mediante un proceso industrial internacional. La universidad trabaja ahora en una nueva versión con capacidad de procesamiento neuronal para explorar operaciones de inteligencia artificial desde el hardware.

El director de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Carlos José Pantaleón, explicó que el chip permitió completar todas las etapas: desde la arquitectura electrónica y la simulación hasta la fabricación y validación.

Integra una unidad aritmético-lógica, registros y lógica de control. Mide 2,935 x 2,935 milímetros, con tecnología GF180MCU de 180 nanómetros. Se fabricaron 50 unidades que fueron encapsuladas y validadas bajo estándares internacionales.

El proyecto contó con la colaboración de GlobalFoundries en la fabricación, Synopsys en herramientas y formación, y Keysight en simulación y pruebas, y sirvió como plataforma de formación para docentes y estudiantes.

Durante el acto se anunciaron además nuevas acreditaciones ABET para Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica, que se suman a Industrial y de Sistemas, con lo que la PUCMM alcanza cuatro programas acreditados.

Al evento asistieron el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Educación Superior, Rafael Santos Badía; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, y la consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de EE.UU., Chelsia Hetrick, entre otros.