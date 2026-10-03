2 muertos y decenas detenidos en tiroteo en Los Ángeles EEUU

imagen

Escuchar artículo

LOS ANGELES, Estados Unidos, 3 Oct. (EUROPA PRESS) – Al menos dos personas han muerto, un número todavía indeterminado han resultado heridas, y decenas han terminado detenidas tras un tiroteo ocurrido esta pasada madrugada en un centro comercial en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Fuentes policiales han confirmado a la cadena ABC el balance provisional de este incidente ocurrido en torno las 23.00 (hora local) en el centro comercial University Plaza, llamado así por su proximidad a la universidad de Cal State Northridge, en el extremo norte de la metrópolis californiana.

La Policía todavía no ha anunciado ni detenciones ni facilitado la descripción de ningún sospechoso.

sp-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios