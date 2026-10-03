Lluvias en gran parte del país este sábado a causa de vaguada

Por ello, se prevén aguaceros moderados y fuertes localmente en las regiones sureste, nordeste, noroeste y suroeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y algunos puntos de la zona fronteriza, que disminuirán gradualmente durante la noche.

El Indomet informó sobre un área de baja presión localizada en el Atlántico subtropical, remanente de la tormenta tropical Fay, que se ubica a unos cientos de millas al sureste de Bermuda y tiene una posibilidad de desarrollo del 10 % en los próximos siete días.

Por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.

Los pronósticos de riesgo de calor indican que continuarán las temperaturas elevadas, por lo que se recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las autoridades exhortaron además a prestar especial atención a las personas mayores, embarazadas y niños ante las condiciones de calor.

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