Antonio Marte presenta informe de gestión en Santiago Rodríguez

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SANTIAGO RODRÍGUEZ.– El senador Antonio Marte presentó este viernes su informe de gestión correspondiente al período 2025-2026, durante un acto celebrado en el Auditorio del Centro UASD Santiago Rodríguez, con la presencia de autoridades, legisladores, líderes comunitarios, religiosos y representantes de la sociedad civil.

Marte destacó los avances alcanzados durante los últimos seis años y atribuyó parte de los resultados al trabajo conjunto entre los sectores de la provincia y el Gobierno.

Entre las principales obras citó la construcción y rehabilitación de carreteras como Zamba-Martín García, La Breña-Presa de Monción, San José, Sabana Arriba, Puerta del Mulo-Alto de Cana, Las Caobas y Arroyo Seco-Sabaneta-Los Quemados. También mencionó los tramos Maguana-Clavijo y Pata de Vaca, actualmente en desarrollo.

En el área social, resaltó la entrega de viviendas a 32 familias reubicadas por la presa Boca de los Ríos, mejoras habitacionales, el remozamiento del Hospital de Villa Los Almácigos y ocho Unidades de Atención Primaria, además de cinco ambulancias, operativos médicos, medicamentos y asistencia comunitaria.

En educación, señaló como logro la construcción del Centro UASD Santiago Rodríguez, junto con la implementación del transporte estudiantil TRAE y la instalación de sedes del INFOTEP en Monción y Sabaneta.

Gestión legislativa

El senador también presentó sus iniciativas en el Congreso, entre ellas proyectos vinculados al casabe, la creación de una Corte de Apelación con jurisdicción en Santiago Rodríguez y resoluciones para mejorar instalaciones deportivas y ampliar servicios educativos.

Según el informe, entre agosto de 2025 y julio de 2026 la Oficina de Gestión Senatorial manejó RD$11,572,634.50, de los cuales ejecutó RD$10,965,424.48 en asistencia social, operaciones y actividades comunitarias.

Marte anunció como próxima meta el Plan de Desarrollo Provincial 2026-2046, que contempla proyectos ecoturísticos y la conexión vial Santiago Rodríguez-Montecristi.

Durante la actividad recibió tres reconocimientos por gestiones relacionadas con obras viales, educación y apoyo a la juventud.

dh/am