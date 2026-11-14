Petróleo registra segunda caída semanal seguida con retroceso

NUEVA YORK.– Los precios internacionales del petróleo cerraron la semana con una tendencia a la baja, acumulando su segunda caída semanal consecutiva, en medio de las preocupaciones por un aumento de la oferta mundial y señales de debilitamiento de la demanda de combustibles en Estados Unidos.

Al cierre de las operaciones, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, terminó en US$88.56, con una disminución de 18 centavos, equivalente al 0.20 %.

Mientras tanto, el crudo Brent, referencia internacional, cerró en US$95.84 por barril, con un ligero incremento de dos centavos, equivalente al 0.02 %.

Sin embargo, ambos indicadores registraron pérdidas durante el conjunto de la semana: el WTI retrocedió un 2.50 %, mientras que el Brent descendió un 2.52 %.

MAYOR OFERTA PRESIONA LOS PRECIOS

La tendencia descendente responde principalmente a las expectativas de un excedente de petróleo en el mercado internacional, según las perspectivas de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

A este panorama se suma el incremento de los inventarios estadounidenses de crudo y combustibles, así como una menor demanda de productos refinados, factores que han reducido la presión alcista sobre las cotizaciones.

No obstante, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los riesgos para el transporte marítimo de hidrocarburos continúan generando incertidumbre.

IMPACTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

La reducción de los precios internacionales podría representar un alivio para República Dominicana, debido a su dependencia de las importaciones de petróleo y derivados.

Un comportamiento sostenido a la baja contribuiría a moderar los costos de adquisición de combustibles y las presiones sobre el transporte, la generación eléctrica y los subsidios gubernamentales.

Los mercados internacionales retomarán sus operaciones habituales el lunes 16 de noviembre.

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