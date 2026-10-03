Leonel encabeza este domingo juramentación en San Cristóbal

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, regresó este viernes a República Dominicana tras permanecer más de dos semanas en Estados Unidos, donde desarrolló una agenda que combinó actividades políticas, académicas e institucionales.
Apenas un día y medio después de su retorno, Fernández se trasladará este domingo a San Cristóbal para encabezar la juramentación de un grupo de dirigentes que pasará a formar parte de la organización política. La actividad está pautada para las 10:00 de la mañana en el Polideportivo Club Ciro Pérez.
AGENDA EN ESTADOS UNIDOS
La actividad forma parte del proceso de crecimiento y fortalecimiento territorial que desarrolla la Fuerza del Pueblo mediante juramentaciones, encuentros sectoriales y recorridos en distintas provincias del país.
Durante su estadía en Estados Unidos, Fernández visitó Florida, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Washington, donde participó en encuentros con sectores académicos, políticos y comunitarios, además de actividades con representantes de la diáspora dominicana.
Entre los compromisos de su agenda estuvo su participación en el VIII Foro Global América Latina y el Caribe, celebrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Paralelamente, el expresidente encabezó encuentros y juramentaciones de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo, así como reuniones con dirigentes y representantes de las comunidades dominicanas.
ENCUENTROS CON LA DIÁSPORA
En Pensilvania, Fernández planteó la necesidad de avanzar hacia una relación entre República Dominicana y su diáspora que trascienda las remesas y aproveche los conocimientos, la experiencia profesional y la capacidad empresarial de los dominicanos residentes en el exterior.
Mientras que en Nueva Jersey abordó asuntos relacionados con la defensa de los derechos y la participación política de los dominicanos que viven fuera del país.
an/am
Dr,, buenas tardes,, Dr,, se comenta de una división interna de un partido,, los esperemos con los Brazos abiertos dr,,sea la capacidad de trabajo de un líder llamado LEONER FERNANDEZ..
Cualquiera que oye a este farsante, ambicioso, mentiroso, mezquino, charlatan, corrupto y mete cuentos, lo compra. Buen pen.dejo, afuera estás y afuera te quedarás