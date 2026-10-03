Leonel encabeza este domingo juramentación en San Cristóbal

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, regresó este viernes a República Dominicana tras permanecer más de dos semanas en Estados Unidos, donde desarrolló una agenda que combinó actividades políticas, académicas e institucionales.

Apenas un día y medio después de su retorno, Fernández se trasladará este domingo a San Cristóbal para encabezar la juramentación de un grupo de dirigentes que pasará a formar parte de la organización política. La actividad está pautada para las 10:00 de la mañana en el Polideportivo Club Ciro Pérez.

AGENDA EN ESTADOS UNIDOS

La actividad forma parte del proceso de crecimiento y fortalecimiento territorial que desarrolla la Fuerza del Pueblo mediante juramentaciones, encuentros sectoriales y recorridos en distintas provincias del país.

Durante su estadía en Estados Unidos, Fernández visitó Florida, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Washington, donde participó en encuentros con sectores académicos, políticos y comunitarios, además de actividades con representantes de la diáspora dominicana.

Entre los compromisos de su agenda estuvo su participación en el VIII Foro Global América Latina y el Caribe, celebrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Paralelamente, el expresidente encabezó encuentros y juramentaciones de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo, así como reuniones con dirigentes y representantes de las comunidades dominicanas.

ENCUENTROS CON LA DIÁSPORA

En Pensilvania, Fernández planteó la necesidad de avanzar hacia una relación entre República Dominicana y su diáspora que trascienda las remesas y aproveche los conocimientos, la experiencia profesional y la capacidad empresarial de los dominicanos residentes en el exterior.

Mientras que en Nueva Jersey abordó asuntos relacionados con la defensa de los derechos y la participación política de los dominicanos que viven fuera del país.

an/am