Latinobarómetro: Sólo 47 % de dominicanos apoya democracia

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SANTO DOMINGO.– Solo el 47 % de los dominicanos apoya la democracia como sistema de gobierno, una cifra inferior al promedio de América Latina, que se sitúa en el 52 %, según el informe Latinobarómetro 2026, publicado el 2 de octubre.

El estudio revela que, aunque una parte importante de la población valora las elecciones, existe descontento con la representación política y con las instituciones tradicionales.

ELECCIONES Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

En República Dominicana, el 70 % de los encuestados considera que no puede haber democracia sin elecciones, lo que refleja la importancia que atribuye la población al voto como mecanismo para elegir a sus gobernantes.

Sin embargo, el 68 % afirma no sentirse representado por el Congreso Nacional. Solo el 31 % dice sentirse representado por sus senadores y diputados.

Los resultados muestran que defender el derecho al voto no significa necesariamente estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia ni con los representantes políticos.

DIFERENCIAS EN AMÉRICA LATINA

El informe también presenta diferencias en el apoyo a la democracia entre los países de la región.

Argentina registra un 73 % de respaldo, mientras que Uruguay alcanza el 64 %. El promedio latinoamericano es del 52 %, frente al 47 % de República Dominicana.

Estas cifras reflejan los distintos niveles de apoyo ciudadano a la democracia en los países estudiados.

DATOS DE LA ENCUESTA

El estudio Latinobarómetro 2026, titulado ¿La crisis de la democracia liberal?, analiza las actitudes políticas de los ciudadanos durante el período 1995-2026.

La investigación incluyó 19,207 entrevistas presenciales en 17 países de América Latina, realizadas entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026. En República Dominicana se entrevistó a 1,000 personas mayores de 18 años.

El informe permite conocer cómo perciben los ciudadanos la democracia, las elecciones y sus representantes políticos.

En el caso dominicano, los resultados reflejan una diferencia entre la importancia que la población concede al voto y su nivel de apoyo a la democracia y a las instituciones de representación.