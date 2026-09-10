Banreservas dispone RD$7,000 MM para sectores productivos

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SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas anunció la disponibilidad de un cupo de RD$7,000 millones para financiar a los sectores productivos de República Dominicana, como parte de su estrategia de respaldo a la inversión, el crecimiento empresarial, el aumento de la producción y la generación de empleos.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, durante el Desayuno Empresarial de Santo Domingo, celebrado en el hotel Aloft, con la participación de empresarios, clientes y representantes de distintas actividades productivas.

MÁS DE RD$44,000 MILLONES DESEMBOLSADOS

Aguilera informó que durante 2026 la entidad financiera ha desembolsado más de RD$44,000 millones al segmento empresarial, destinados principalmente a proyectos de construcción, comercio, agropecuaria y manufactura.

El ejecutivo afirmó que Banreservas mantiene una estrategia de acompañamiento al sector empresarial basada en una banca cercana a sus clientes y orientada a conocer sus necesidades para respaldar proyectos de inversión y expansión.

Aguilera destacó que el crecimiento de la cartera empresarial se ha producido manteniendo la calidad de los créditos. Al 19 de agosto, la institución registraba un índice de morosidad de apenas 0.18 %.

IMPULSO A LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO

El presidente ejecutivo explicó que los RD$7,000 millones disponibles tienen como propósito convertirse en nuevas inversiones, empresas más fortalecidas, mayores niveles de producción y generación de puestos de trabajo.

Asimismo, sostuvo que el segmento empresarial de Banreservas atraviesa un año de resultados relevantes y proyectó que 2026 cerrará con cifras sin precedentes para esta área de negocios.

Durante su intervención, Aguilera resaltó también los resultados de diferentes programas e iniciativas de financiamiento desarrollados por la institución.

Entre ellos citó las ferias inmobiliarias realizadas en Madrid y Nueva York, que generaron colocaciones superiores a RD$8,712 millones.

También destacó el Programa de Pignoración de Arroz 2026, mediante el cual Banreservas ha desembolsado RD$8,578 millones, equivalentes a más del 90 % del financiamiento destinado a ese sector.

PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

Aguilera afirmó que estos resultados se producen en un contexto de estabilidad y confianza que ha favorecido la inversión y la actividad productiva nacional.

Reiteró el compromiso de Banreservas de continuar respaldando a los sectores que producen, invierten y generan empleos, mediante alternativas de financiamiento dirigidas a fortalecer la actividad económica.

Como parte del encuentro empresarial, el economista Raúl Hernández ofreció la conferencia “Perspectivas empresariales 2026-2029”, en la que analizó el escenario económico y las principales variables que podrían incidir en el desempeño de las empresas durante los próximos años.

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